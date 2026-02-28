Schermtijd beperken op Android: stap voor stap

We brengen steeds meer tijd door op onze smartphone, vaak zonder dat we het doorhebben. Een paar minuten scrollen tijdens het wachten, een snelle check van een melding, nog één video voor het slapengaan en samen tellen ze flink op. Dat hoeft niet meteen een probleem te zijn, maar het wordt lastig wanneer je het gevoel krijgt dat je telefoon constant je aandacht opeist. Android biedt hiervoor een handige, ingebouwde oplossing. Met Digitaal welzijn krijg je inzicht in je dagelijkse telefoongebruik en kan je duidelijke grenzen stellen. Je ziet niet alleen hoeveel tijd je op je telefoon doorbrengt, maar ook welke apps de meeste aandacht vragen. We laten je zien hoe je met app-timers grip krijgt op je schermtijd, zonder drastische maatregelen te hoeven nemen.

1. Open de Instellingen

Ga naar Instellingen op je Android-telefoon en zoek naar Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht. Zodra je dit opent, zie je een overzicht van je dag: hoeveel schermtijd je hebt gehad, hoe vaak je je telefoon hebt ontgrendeld en hoeveel meldingen je hebt ontvangen. Dit overzicht is handig om inzicht te krijgen in je gewoontes, en vaak schrik je al van hoe vaak je bepaalde apps opent zonder het door te hebben.

2. App-timers

Tik in dit menu op App-timers. Je krijgt nu een lijst te zien van alle apps die op je telefoon staan. Dit is het moment om kritisch te kijken: welke apps kosten je ongemerkt veel tijd? Socialmedia-apps zoals Instagram, TikTok of X zijn logische kandidaten, maar ook chatapps zoals Discord of WhatsApp kunnen flink aantikken.

3. Inzicht per app

Tik op een app naar keuze: in dit voorbeeld Instagram. Je ziet nu hoeveel tijd je op een specifieke dag in die app hebt doorgebracht. In ons geval was dat 25 minuten op 5 januari. Hier kan je ook meldingen beheren, maar voor deze workshop richten we ons op het instellen van een tijdslimiet.

4. App-timer instellen

Tik op App-timer instellen en kies hoeveel minuten of uren je maximaal per dag in deze app wilt besteden. Zodra je de limiet bereikt, krijg je een melding en wordt de app tijdelijk geblokkeerd. De timer wordt elke nacht om middernacht automatisch gereset, zodat je elke dag opnieuw begint met een schone lei.