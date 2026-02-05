Je Android-telefoon beschermen tegen malware: dat kan zo

Wie al ooit de telefoon heeft geopend van iemand die op alles doorklikt zonder te weten wat, hoe of waarom, heeft het al meegemaakt: een wirwar van pop-ups en malware springt tevoorschijn. Dat kan je nochtans gemakkelijk vermijden.

Heb je iemand in je familie- of kennissenkring die geen kaas heeft gegeten van technologie? Of moet je de gloednieuwe telefoon van je (klein)kind instellen? Dan kan je preventief maatregelen nemen zodat ze geen ad- of malware binnenkrijgen. Met deze stappen kan je met vertrouwen een Android-telefoon geven aan een niet-techneut, zodat ze toch de voordelen hebben van een smartphonecamera en van de bekende apps. Trouwens, is het enkel om te bellen en berichtjes te sturen, dan kijk je sowieso best naar een specifieke seniorentelefoon. Beginnen doe je trouwens met een clean toestel, want eens er malware op staat, is het vaak onbegonnen werk.

1. Maak het leesbaar

Beginnen doen we met de basis van het werken met een telefoon. Je moet alles goed kunnen vinden en aflezen. Ga daarvoor naar Instellingen > Toegankelijkheid > Weergavegrootte en tekst. Daar kan je niet alleen de letter- en weergavegrootte aanpassen, maar ook contourlijnen rond tekst toevoegen. Het toetsenbord krijgt daardoor normaal ook grotere letters. Is dat onvoldoende? Ga dan naar Instellingen > Systeem > Toetsenbord > Schermtoetsenbord > Gboard > Voorkeuren en daar Lettergrootte aanpassen.

2. Ouderlijk toezicht

Ben je een vertrouwenspersoon van de telefooneigenaar, dan stel je gewoon het best Ouderlijk toezicht in (via Instellingen, Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht) op de smartphone van de persoon in kwestie. Op die manier kan je goedkeuringen instellen voor aankopen in Google Play. Zo weet je dat er geen aankopen gebeuren in de Play Store via valse onlineadvertenties. In de Play Store laat je uiteraard Play Protect ingeschakeld staan. Via de Family Link-app op je eigen telefoon kan je dan sites blokkeren of goedkeuren, als het meestal dezelfde boosdoeners zijn. De gebruiker kan dan zelf aan jou, de beheerder, via een bericht vragen om een bepaalde app toch te installeren. Erg belangrijk om malware via browserextensies te voorkomen, is het blokkeren van extensies. Al die zaken vind je in de Family Link-app (Bedieningselementen > Google Chrome en Web).

3. Advertenties wegwerken

Vaak zijn het advertenties die inspelen op de goedgelovigheid van gebruikers. Om het algoritme niet al te veel te helpen, kan je naar Instellingen > Google > Alle services > Advertenties gaan om daar bij Advertentieprivacy alles uit te schakelen. Nog beter is om advertenties nog minder te laten doorkomen. Dat kan door te gaan naar Instellingen > Netwerk en internet > Privé-DNS. Daar selecteer je Hostnaam van privé-DNS-provider. Je voert in dns.adguard.com en die blokkeert heel wat advertenties op websites en in apps. Op YouTube krijg je er bijvoorbeeld wel nog te zien, maar het verschil is enorm.

4. Geen onbekende apps

Apps installeren buiten Google Play om is al helemaal geen goed idee voor dit type gebruiker. Dat schakel je uit door te gaan naar Instellingen > Apps > Speciale app-toegang > Onbekende apps installeren. Daar kan je het voor elke vragende bron uitzetten.

5. Apparaatbeveiliging

Bij Instellingen > Beveiliging en privacy > Geavanceerde beveiliging kan je Apparaatbeveiliging inschakelen om te beschermen tegen schadelijke apps, online aanvallen en niet-beveiligde verbindingen. En bij ‘Meer beveiliging en privacy’ kan je nog de optie ‘Bescherming tegen online oplichters’ aanduiden. Android Safe Browsing laat je uiteraard ingeschakeld.

6. Goed geordend thuisscherm

Tot slot kan je nog enorm helpen door het thuisscherm goed te ordenen, zodat apps volgens thema per pagina staan. Stel je ook nog tweestapsverificatie in (op voorwaarde dat de gebruiker daarmee overweg kan) dan zit je weer een stuk veiliger. Apparaten met gezichtsherkenning en vingerafdrukscanner zijn gebruiksvriendelijk en veilig.