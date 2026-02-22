Vragenvuur: kabelverbinding op laptop trager dan wifi

“Op mijn laptop ben ik zowel via ethernet (bekabeld) als via wifi met het net geconnecteerd. De laatste weken is mijn kabelverbinding (via Proximus) ontzettend veel trager dan mijn wifi. Is dit normaal?”



In theorie zou een bekabelde ethernetverbinding natuurlijk altijd sneller en stabieler moeten zijn dan wifi. Als je kabelverbinding plots merkbaar trager is, zoals jij beschrijft, wijst dat meestal op een lokaal probleem en niet meteen op je Proximus-lijn zelf. Een eerste verdachte is de ethernetkabel. Kabels slijten, worden geknikt of zijn gewoon van een lagere categorie (bijvoorbeeld Cat5 in plaats van Cat5e of Cat6), waardoor ze terugvallen op 100 Mbps in plaats van 1 Gbps. Dat verschil voel je meteen. Ook een losse of licht beschadigde connector kan voor snelheidsverlies zorgen zonder dat de verbinding volledig wegvalt. Daarnaast speelt ook de netwerkpoort een rol. Sommige laptops hebben oudere of energiezuinige ethernetcontrollers die na een driverupdate vreemd gedrag vertonen. Het kan helpen om in Apparaatbeheer even te controleren of je netwerkkaart effectief op gigabitsnelheid werkt en of er recente drivers beschikbaar zijn.

Ook kan je energiebesparing uitzetten bij Energiebeheer. Een snelle test: sluit dezelfde kabel aan op een andere laptop of pc en kijk of het probleem zich herhaalt. Ook je modem of router kan roet in het eten gooien. Het gebeurt dat één specifieke LAN-poort van een modem problemen geeft, terwijl wifi en andere poorten perfect blijven werken. Even van poort wisselen is dus geen slecht idee. Heb je een aparte switch tussen je modem en laptop hangen, dan kan die eveneens de boosdoener zijn. Los daarvan zijn de wifistandaarden de voorbije jaren sterk verbeterd. Met moderne wifi-standaarden (zoals WiFi 5 of WiFi 6) kan een draadloze verbinding in de praktijk soms sneller aanvoelen dan een bekabelde verbinding die ergens ‘vastzit’ op een lagere snelheid.

Zit jij ook met een technologievraag? Neem onze Clickxhelden onder vuur en zij springen voor je in de bres.