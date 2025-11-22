Zo blijf je bereikbaar bij nood met Focus in iOS en iPadOS

De focusmodus in iOS en iPadOS is bedoeld om ‘ongewenste’ meldingen tegen te houden. Onbedoeld komen daardoor ook belangrijke telefoontjes en meldingen niet meer binnen. Wist je dat je dat kan aanpassen, zodat je bijvoorbeeld bereikbaar blijft als noodcontact?

Het klinkt misschien wat overdreven, maar we kunnen persoonlijk niet zonder de focusmodus in iOS en iPadOS. Het geeft toch een boel rust als de meldingen om iets voor 23u ’s avonds op zwart gaan en we even niet ‘gestoord’ worden door het digitale reilen en zeilen van het leven. Toch kleeft er, als je er niet op let, een groot nadeel aan de focusmodus: die blokkeert namelijk alle binnenkomende telefoontjes, ook die van je contacten.

Dan kan je wederom zeggen: lekker rustig, maar als je ouders, vrienden of partner ’s avonds of ’s nachts uit nood bellen, wil je dat natuurlijk wel horen. Om die reden laat iOS je uitzonderingen instellen op de verschillende focusmodi, zowel voor apps als contactpersonen. De meldingen komen dan alsnog door.

1. Instellingen voor Focus

Voor het instellen of aanpassen van een Focus of focusmodus kan je terecht in het instellingenmenu van iOS. Daarin vind je, vlak onder Horen en voelen, het tabblad Focus. Standaard vind je hier drie modi (Niet storen, Slaap en Werk). Voor deze workshop maakt het niet uit welke van de drie je aantikt. Houd er wel rekening mee dat je de uitzonderingen die we zo gaan instellen voor elke Focus apart moet inschakelen.

© Clickx

2. Telefoontjes toestaan

Wanneer je een Focus opent, vind je bovenaan de belangrijkste opties om meldingen toe te staan: apps en personen. Die opties behoeven weinig uitleg en laten zich makkelijk instellen. Om te beginnen met Personen: wanneer je daarop tikt, krijg je de keuze om specifieke contacten toe te laten of juist mensen uit te sluiten. Kies je voor de bovenste optie (zie schermafbeelding), dan worden alleen meldingen van die contacten geblokkeerd. Het meest logische is natuurlijk om meldingen van specifieke personen toe te laten. Tik hiervoor op Voeg toe, kies de juiste contacten en rond af door op het vinkje te drukken. Let wel, je bent dan nog niet klaar als je wil dat ze je kunnen bellen. Tik daarvoor nog op Sta oproepen toe van en kies voor Alleen toegestane personen.

© Clickx

3. App-meldingen toelaten

Met bovenstaande optie laat je meldingen toe van specifieke personen, maar je kan ook per app selecteren of ze je wel of geen meldingen mogen sturen tijdens een Focus. Daarvoor tik je op de rechteroptie en volg je hetzelfde proces, dus opnieuw met Sta meldingen toe van en het kiezen van de gewenste apps. Het enige waar je nu extra op wil letten, is de optie voor ‘tijdgevoelige meldingen’. Sommige apps, zoals Snapchat, sturen standaard tijdgevoelige meldingen. Wil je die ook meteen ontvangen, dan moet je die optie nog inschakelen.

© Clickx

4. Filters voor je Focus

Maar daar blijft het niet bij: iOS heeft ook wat diepgaandere opties voor Focus, specifiek de filters, die je onderaan de Focus terugvindt. Die filters laten je heel gedetailleerd instellen welke meldingen je per app wil ontvangen, al werkt dat lang niet met alle apps op iOS. Op onze iPhone verschenen zelfs alleen Apples eigen apps. Maar via deze filteropties kan je alsnog instellen dat je bijvoorbeeld alleen meldingen van een specifiek mailadres wil ontvangen of oproepen van een specifieke simkaart.

© Clickx