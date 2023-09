Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een smartphone op zak hebben is bijzonder handig, al kan die van tijd tot tijd oncontroleerbaar beginnen trillen met honderden verschillende meldingen. Wie een beetje peace of mind wil, kan een aantal meldingen stil houden met de Focus-functie. In vorige iOS-versies kon je er al voor kiezen om meldingen stil te houden met de ‘Niet Storen’-functie. In iOS 16 is deze functie weliswaar nog aanwezig, maar voegde Apple er een heleboel functionaliteiten aan toe. Met de nieuwe Focus, speciale modussen die je kan inschakelen, kan je bepaalde meldingen stilhouden, terwijl je sommige apps en personen toch toelaat om te rinkelen.

Stap 1 / Focus-instellingen openen

Je kan een Focus instellen vanuit het instellingenscherm op je iPhone of iPad. Open daarvoor de instellingen. Richting de onderkant van het scherm zie je ‘Focus’ staan. Klik hierop.

Zoek ‘Focus’ tussen de instellingen.

Stap 2 / Focus selecteren

Hier zie je drie verschillende opties staan. Je kan elk van deze Focus-modussen afzonderlijk instellen. Om de Focus-modus voor tijdens het werk in te stellen, druk je op ‘Werk’. Je kan deze focus gebruiken wanneer je maar wilt, en dus niet alleen wanneer je aan het werk bent.

Je krijgt drie scenario’s om uit te werken.

Stap 3 / Meldingen toestaan of blokkeren

In het Focus-scherm dat nu verschijnt, kan je kiezen van welke applicaties en personen je allemaal nog wél meldingen wenst te ontvangen als de Focus is ingeschakeld. Om tijdens het werk berichtjes van Slack-gesprekken te blijven ontvangen, druk je op Applicaties en dan op Voeg toe. Hier zoek je naar de applicatie die geluid mag blijven maken. Voor personen is de werkwijze hetzelfde.

Wil je apps liever op een zwarte lijst zetten? Dan klik je daarvoor op ‘Houd meldingen stil van’. Met een Focus geactiveerd zal je dan gewoon notificaties krijgen als anders, met uitzondering van een aantal personen of apps die je zelf kiest.

Niet alle meldingen hoeven geblokkeerd te worden.

Stap 4 / Filters instellen

Stel: je hebt een applicatie, zoals het mailprogramma, waarvoor slechts een deel van de meldingen belangrijk is. Daarvoor kan je filters instellen, te vinden onderaan het Focus-scherm. Eenmaal je op ‘filters’ gedrukt hebt, kan je applicaties selecteren waarvoor filters beschikbaar zijn. Vaak komt de keuze neer op een account of telefoonnummer: van welke mails wil je nog wél een melding ontvangen? In het geval van de Werk-focus tikken wij ons werk-e-mailadres aan.

Stap 5 / Focus voorprogrammeren

Als je de Focus-mode elke keer handmatig moet aanzetten, zal je er ongetwijfeld weinig gebruik van maken. Je kan de instellingen echter ook voorprogrammeren. Met Slimme activering is het mogelijk om een Focus in te schakelen op bepaalde uren (bijvoorbeeld van 9 tot 5) of te koppelen aan een locatie. Het is zelfs mogelijk om Focus te activeren terwijl je een bepaalde app gebruikt. Om hier gebruik van te maken klik je op Slimme activering en schakel je de functie in als dat nog niet gebeurd is. Door op Voeg een schema toe te klikken kan je bepalen wanneer en onder welke voorwaarden de Focus precies geactiveerd zal worden.

Onze Focus activeert als we op het werk aankomen.

Focus op al je apparaten

Heb je meerdere Apple-apparaten? Klik dan even terug naar het scherm waarin je de drie Focus-modi ziet staan. Daaronder zie je een schakelaar met Deel op alle apparaten. Deze functie doet wat hij laat vermoeden: als de instelling aanstaat, zal de focus meteen op al je apparaten worden toegepast. Vind je dat maar onhandig? Zet dan hier de functie uit.