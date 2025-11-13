Zet iOS 26 en Liquid Glass naar je hand

De meest opvallende nieuwigheid in iOS 26 is natuurlijk Liquid Glass, het Windows Aero-achtige effect dat niet door iedereen gesmaakt wordt. Gelukkig kan je het wel intomen. Er zijn ook meer dan genoeg nieuwe features die het absoluut de moeite maken om je iPhone te updaten naar iOS 26.1.

iOS 26 zit eigenlijk boordevol nieuwe features, al zijn ze niet allemaal even interessant. In deze workshop duiken we alvast in drie leuke nieuwigheden die je meteen zelf kan uitproberen. Wellicht wil je daarna niet meer terug, want Apple heeft wel degelijk tweaks uitgevoerd die het leven met een iPhone net dat tikkeltje aangenamer maken. Je moet ze natuurlijk enkel nog weten te vinden en daar helpen we je even bij.

1. Liquid Glass intomen

Over smaken en kleuren valt niet te twisten, al twijfelen we toch wanneer het over Liquid Glass gaat. Onze grootste kritiek is dat het glazige effect icoontjes of tekst wazig of moeilijker te lezen maakt. We gaan het effect wat verminderen. Open de Instellingen-app en ‘Scherm en helderheid’. De optie Liquid Glass staat daar standaard op ‘Helder’ en dat is soms wel heel glanzend. Kies voor ‘Getint’ voor een rustigere schermervaring. Vind je Liquid Glass nog steeds vervelend? Ga dan naar ‘Toegankelijkheid’ (ook in de Instellingen) en ‘Weergave en tekstgrootte’. Zet daar de optie ‘Maak minder doorzichtig’ aan. De optie ‘Toon randen’ kan ook helpen. Experimenteer er wat mee.

2. Maak je wekker gebruiksvriendelijker

Wie al geüpgraded heeft naar iOS 26 heeft ongetwijfeld gemerkt dat de Snooze-knop (Sluimer) en die om het Alarm te stoppen veel groter zijn geworden. Zo kan je ze beter activeren, maar tegelijk was de kans ook groter dat je per ongeluk op sluimeren drukte en je zo alsnog versliep. Met de allerlaatste update, iOS 26.1, moet je onderaan een schuifgebaar uitvoeren om het alarm te stoppen. Daar komt nog bij dat sluimeren vroeger vreemd genoeg altijd 9 minuten duurde. In de nieuwste OS-versie kan je zelf kiezen hoe lang je wil sluimeren, van 1 tot 15 minuten.

3. Niet meer swipen voor Camera-app

Tot slot heeft Apple ook een belangrijke ergernis verholpen: het is nu mogelijk om het veeggebaar uit te schakelen waarmee je vanuit het lockscreen rechtstreeks in de camera-app terechtkwam. Dat kan handig zijn wanneer er zich iets afspeelt voor je neus waarvan je zo snel mogelijk een foto wil kunnen maken. Wie zijn telefoon simpelweg wilde openen, kon per ongeluk de camera activeren. Klinkt dat bekend? Ga dan naar Instellingen en Camera (middenin het tweede blok). Daar vind je als voorlaatste de nieuwe optie ‘Veeg op toegangsscherm om camera te openen’.