Canva: eenvoudig beelden bewerken als een pro met onze tips

Beelden zijn een essentieel onderdeel van veel ontwerpen. Ze helpen om de aandacht van de kijker te trekken en versterken de boodschap die je wilt overbrengen. In Canva kan je eenvoudig afbeeldingen uploaden en toevoegen aan je ontwerpen, zowel eigen foto’s of foto’s uit de uitgebreide bibliotheek met stockfoto’s en andere visuele elementen die Canva biedt.

Afbeeldingen uploaden

Als je je eigen afbeeldingen wilt gebruiken, biedt Canva een eenvoudige uploadfunctie waarmee je snel foto’s van je computer, tablet of smartphone naar het platform kan overbrengen. Dit is vooral handig wanneer je foto’s van specifieke producten, mensen of locaties wilt gebruiken die niet in de standaardbibliotheek van Canva beschikbaar zijn. Om een afbeelding te uploaden die op je pc, tablet of smartphone staat, klik je in de zijbalk op ‘Uploads’ en vervolgens op ‘Bestanden uploaden’. Blader naar de afbeelding(en) op je apparaat en selecteer ze. Zodra de afbeelding is geüpload, verschijnt deze in je uploadbibliotheek. Je kan nu de afbeelding naar je canvas slepen om deze in je ontwerp te gebruiken. Je kan afbeeldingen ook rechtstreeks vanuit Verkenner of Finder naar het grijze vlak slepen.

Importeer eenvoudig je eigen afbeeldingen.

Gebruik van integraties

Je hebt ook de mogelijkheid om afbeeldingen te importeren vanuit verschillende cloudservices, zoals Google Drive, Dropbox, Instagram en Facebook. Dit maakt het eenvoudig om bestanden die je al in de cloud hebt opgeslagen direct in je ontwerp te gebruiken. Klik op de drie puntjes naast ‘Bestanden uploaden’ en vervolgens op het gewenste platform om toegang te krijgen tot je bestanden, of op het overeenkomstige pictogram als je nog geen bestanden hebt geüpload.

Beheer van geüploade afbeeldingen

Alle afbeeldingen die je uploadt worden opgeslagen in je Canva-account, zodat je ze gemakkelijk opnieuw kan gebruiken in andere ontwerpen. Canva Pro-gebruikers hebben de mogelijkheid om een grotere hoeveelheid bestanden op te slaan, wat handig is als je regelmatig met veel afbeeldingen werkt.

Enkele foto’s zijn geüpload en kunnen nu direct je ontwerp in worden gesleept.

Beweeg de muisaanwijzer over een geüploade foto en klik in het selectievakje of op de drie puntjes die verschijnen; je kan een foto nu verwijderen of naar een map verplaatsen. Canva biedt een uitgebreide bibliotheek met miljoenen stockfoto’s en illustraties die je direct kan gebruiken in je ontwerpen. Dit is een geweldige optie als je snel een professioneel ogende afbeelding wilt toevoegen zonder je eigen foto’s te hoeven uploaden. Klik op ‘Elementen’, ‘Foto’s’ in de zijbalk om door de enorme verzameling stockfoto’s te bladeren. Je kan foto’s zoeken op basis van trefwoorden om snel de juiste afbeelding te vinden. Een belangrijk voordeel van het gebruik van Canva’s stockfoto’s is dat ze zijn vrijgegeven voor commercieel gebruik, wat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over auteursrechten. Dit is vooral nuttig voor bedrijven en marketeers die professioneel beeldmateriaal nodig hebben voor advertenties, websites of sociale media.

Afbeeldingen toevoegen aan je ontwerp

Zodra je een afbeelding hebt geüpload of geselecteerd uit de Canva-bibliotheek, kan je deze eenvoudig aan je ontwerp toevoegen door de afbeelding naar het canvas te slepen. Eenmaal toegevoegd biedt Canva verschillende opties om de afbeelding aan te passen en te bewerken. Je kan de afbeelding eenvoudig vergroten, verkleinen of verplaatsen door de afbeelding te selecteren en de hoeken te slepen. Dit maakt het mogelijk om de afbeelding precies op de juiste plek in je ontwerp te plaatsen. Als je slechts een deel van de afbeelding wilt gebruiken kan je de bijsnijdfunctie gebruiken om de rest van de afbeelding te verbergen. Klik op de afbeelding, selecteer ‘Bijsnijden’ in de werkbalk en pas de randen van de afbeelding aan om het gewenste deel te behouden. Daarnaast kan je de afbeelding draaien om de compositie naar wens aan te passen.

Filters en effecten toepassen

Canva biedt ook verschillende fotobewerkingsopties, zoals het toepassen van filters en het aanpassen van helderheid, contrast en verzadiging. Hiermee kan je de sfeer van je afbeelding aanpassen om deze beter bij je ontwerp te laten passen. Canva Pro-gebruikers hebben toegang tot geavanceerdere effecten, zoals het vervagen van de achtergrond of het verwijderen van ongewenste elementen. Een handige functie in Canva is het instellen van de transparantie van je afbeelding. Hiermee kan je een afbeelding minder opvallend maken, bijvoorbeeld om tekst beter leesbaar te maken of om een subtiel achtergrondpatroon te creëren.

AI-afbeeldingen maken

Heb je zelf geen leuke foto’s en kan je in het aanbod van Canva niets van je gading vinden, dan kan je in Canva Pro je toevlucht nemen tot door AI gegenereerde afbeeldingen. Dit zijn afbeeldingen die op basis van een prompt worden gemaakt, ‘on the fly’; het zijn dus geen bestaande afbeeldingen uit een bibliotheek, maar ze worden zelf door AI gemaakt op het moment dat je erom vraagt. Het werk als volgt:

Open het paneel ‘Elementen’ en klik onder het kopje ‘AI-afbeeldinggenerator’ op ‘Genereer je eigen plaatje’. Klik op ‘Stijlen’ en selecteer desgewenst een van de vele stijlen, zoals Filmisch, Anime, Dromerig of Conceptkunst. Klik op ‘Vierkant’ en selecteer desgewenst een beeldverhouding. Voer onder het kopje Beschrijf wat je wilt maken in wat voor afbeelding je wilt. Typ bijvoorbeeld Fotorealistische afbeelding van een hond en een kat die samen dansen en klik onder in het paneel op ‘Afbeeldingen genereren’. Canva gaat aan het werk en toont vier alternatieven. Soms zal je een paar keer moeten terugkeren en je prompt moeten verbeteren om een resultaat te krijgen dat meer aan je verwachtingen voldoet. Maar is dat eenmaal het geval, dan is dit een zeer bevredigende manier om aan nieuwe afbeeldingen te komen.

Het resultaat van onze prompt.

Illustraties en video’s

In het paneel links (dat inmiddels Magic Media heet) zie je ook een tab ‘Illustraties’. Klik daarop, voer een prompt in, kies een stijl en klik op Genereer illustraties. Of om het nog gekker te maken klik je in het paneel op Video om op basis van een prompt een video te maken.

De prompt ‘tros druiven’ met als stijl ‘3D-chroom’.

Een groot voordeel van Canva is dat het platform al je geüploade en gebruikte afbeeldingen opslaat, zodat je ze eenvoudig opnieuw kan gebruiken in toekomstige ontwerpen. Omdat je afbeeldingen kan organiseren in mappen, heb je altijd snel toegang tot belangrijke bestanden, terwijl je je werk overzichtelijk houdt.

Afbeeldingen zijn een krachtig visueel hulpmiddel in elk ontwerp en Canva maakt het eenvoudig om zowel eigen afbeeldingen als professioneel stockmateriaal toe te voegen en te bewerken. Canva biedt de tools om afbeeldingen naadloos in je ontwerp te integreren, bijvoorbeeld als je een unieke productfoto wilt gebruiken of een sfeerbeeld uit de bibliotheek.

Werken met stockfoto’s en elementen

Stockfoto’s en grafische elementen zijn een uitstekende manier om je ontwerpen visueel aantrekkelijker te maken. Denk aan een subtiele achtergrond of een opvallend beeld om de aandacht te trekken. Het combineren van deze verschillende visuele componenten maakt je ontwerp aantrekkelijker en helpt je een professionele uitstraling te creëren. Stockfoto’s zijn professionele afbeeldingen die je kan gebruiken om je ontwerpen te versterken. Ze zijn vooral handig als je zelf geen geschikte foto’s hebt en toch hoogwaardige beelden wilt toevoegen aan je project. Canva biedt toegang tot miljoenen stockfoto’s, waaronder veel premium foto’s die beschikbaar zijn voor Pro-gebruikers. In Canva kan je stockfoto’s vinden door in de zijbalk op ‘Elementen’, ‘Foto’s’ te klikken en vervolgens door de resultaten te bladeren. Je kan specifieke zoektermen invoeren om snel relevante foto’s te vinden. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een afbeelding voor een reisadvertentie, kan je trefwoorden zoals strand, bergen of stad invoeren. Je kan het (bijna) niet zo gek bedenken of Canva heeft er wel een foto van. En zo niet, dan maak je die snel zelf met AI.

Zoeken naar ‘parijs’ levert de nodige treffers op.

Filters toepassen

Canva biedt de mogelijkheid om filters toe te passen op je zoekresultaten, zodat je snel de juiste foto kan vinden. Je kan bijvoorbeeld filteren op kleuren, stijl (bijvoorbeeld foto’s met veel licht of juist donkere tonen) of zelfs op oriëntatie (verticaal, horizontaal of vierkant). Dit helpt je om snel een afbeelding te vinden die precies aansluit bij de sfeer en stijl van je ontwerp. Je filtert de zoekresultaten met de filterknop ().

Werken met elementen

Naast stockfoto’s biedt Canva een enorme collectie grafische elementen zoals pictogrammen, vormen, lijnen en illustraties. Deze elementen kunnen helpen om je ontwerp visueel aantrekkelijker en informatief te maken, en voegen vaak een speels of professioneel accent toe. Klik in de zijbalk op Elementen om toegang te krijgen tot de brede selectie van grafische objecten. Canva categoriseert de elementen in verschillende groepen, zoals stickers, vormen, lijsten en diagrammen. Door een specifiek trefwoord in te voeren kan je snel zoeken naar elementen die passen bij je ontwerp. Vormen zijn vaak eenvoudige maar effectieve visuele hulpmiddelen. Ze bevatten veel basale elementen en zijn ideaal voor infographics, presentaties of elk ander ontwerp waarbij visuele verduidelijking nodig is. Je kan vormen aanpassen qua kleur, grootte en transparantie om ze naadloos in je ontwerp te integreren. Bij de vormen vind je ook diverse lijnen en pijlen. Canva biedt ook veel illustraties die meer artistieke of speelse elementen aan je ontwerp toevoegen. Illustraties variëren van eenvoudige tekeningen tot complexere vectorbeelden en kunnen gebruikt worden om een unieke stijl te creëren in je ontwerp. Net als bij andere elementen kan je illustraties aanpassen in kleur en formaat om ze precies aan te laten sluiten bij je project.

Enkele illustraties in de categorie ‘Uitgelicht’.

Zo word je een Canva-pro 2e