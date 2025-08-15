Zo kan je de achtergrond van foto’s verwijderen in Windows 11

Telefoons zijn al langer in staat om foto’s te bewerken met behulp van AI. Die magie heeft haar weg nu ook naar pc’s en laptops met Windows 11 gevonden. In de standaard Foto’s-app van Windows 11 kan je nu bepaalde AI-fotobewerkingen uitvoeren. Wij laten je kort kennismaken met de tools om achtergronden aan te passen.

1. De nodige voorbereidingen

Om te beginnen heb je een foto nodig met een duidelijk onderwerp, bij voorkeur een persoon. Onze voorbeeldfoto voor deze workshop is een foto van Barbara Dex tijdens een live optreden. Dubbelklik op de foto in Verkenner om hem te openen en vervolgens linksboven op “Bewerken”. Als je de nieuwste versie van Windows 11 hebt, dan zie je nu naast de bekende fotobewerkingstools drie extra iconen met “AI” in een paars ballonnetje ernaast. Wij gaan hier verder met het tweede icoon, genaamd “Achtergrond”. Als je er voor de eerste keer op klikt, krijg je rechts een venster te zien dat er nog een AI-model geïnstalleerd moet worden. Klik op Downloaden en wacht tot de installatie is afgerond.

Je hebt eerst nog een nieuw AI-model nodig.

2. Aanpassingen met de achtergrondkwast

Zodra je op het Achtergrond-icoon klikt, schiet Windows 11 meteen in actie. Je ziet een paarse gloed rond de afbeeldingen bewegen, die aangeeft dat Windows 11 probeert te bepalen wat het onderwerp en wat de achtergrond is. Dit gaat niet altijd perfect. De bewegende diagonale lijnen geven aan wat gemarkeerd is als achtergrond. In dit voorbeeld zijn enkele speakers, de vrouw rechts in beeld en kleine stukjes tussen de benen van Barbara niet ingekleurd. Dit kan je zelf oplossen door rechts de schakelaar naast “Hulpmiddel voor achtergrondkwast” te verschuiven naar aan. Je kan de grootte en zachtheid van de kwast aanpassen en kiezen of je een “Masker” toevoegt of verwijdert. Masker verwijst gewoon naar delen die wel of niet tot de achtergrond behoren. “Masker toevoegen” voegt delen toe aan de achtergrond en “Masker verwijderen” voegt ze toe aan de voorgrond (je onderwerp). Door de linkermuisknop in te drukken en met de muis te bewegen kan je markeringen aanpassen tot alles juist is.

Je zal vaak zelf nog enkele aanpassingen moeten maken.

3. Onscherp, verwijderen of vervangen

Je kan nu drie bewerkingen uitvoeren: “Onscherp”, “Verwijderen” en “Vervangen”. We beginnen met de eenvoudigste optie en dat is “Verwijderen”. Dit verwijdert de volledige achtergrond zodat je een transparante uitsnede hebt van je onderwerp. “Vervangen” doet iets gelijkaardigs en laat je zelf kiezen welke kleur de achtergrond heeft. Je kan momenteel slechts één kleurvlak instellen. Een kleurovergang of iets dergelijks kan niet. “Onscherp” voegt ten slotte achtergrondvervaging (ook wel bokeh genoemd) toe aan de foto. De intensiteit van de vervaging staat standaard op 50 en je kan dit zelf aanpassen door de schuiver te verplaatsen. Als je klaar bent, klik je rechtsboven op “Opslaan” en vervolgens raden we aan op “Opslaan als kopie” te kiezen. Als je gewoon “Opslaan” kiest, wordt de originele foto vervangen en kan je de uitgevoerde bewerkingen niet meer terugdraaien.