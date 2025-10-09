Google Foto’s van cloud exporteren naar harde schijf met Google Takeout

Wie Google Foto’s gebruikt, kan foto’s en video’s niet alleen lokaal bewaren maar ook online in de cloud. Handig om er overal aan te kunnen, ruimte op je telefoon te besparen of als online back-up, Wat immers als je geen internet hebt of de toegang tot je account verliest? Of wat in het geval van een cyberaanval of ander incident waardoor je online foto’s plots weg zijn? Ze kopiëren vanuit de cloud is gelukkig makkelijker dan je misschien zou denken. Natuurlijk kan je al je foto’s manueel selecteren en vanuit de cloud downloaden naar een lokale (externe) harde schijf, maar vaak is dat niet zo evident. Vooral wanneer je heel veel foto’s online bewaart, en mogelijk ook nog eens in verschillende mappen, kan het een tijdrovend karwei zijn. Google biedt echter een makkelijke en elegante oplossing om al je foto’s en video’s van Google Foto’s te bundelen en in één keer te downloaden, ideaal voor een offline back-up.

1. Google Takeout

De dienst die we gebruiken, heet Google Takeout, dus ga via je browser naar takeout.google.com. Deze service is bedoeld om makkelijk back-ups van alle content in je Google-account te maken, maar wij focussen ons enkel op Google Foto’s en dus mag je bovenaan klikken op ‘Selectie van alle items ongedaan maken’. Vervolgens scrol je wat naar beneden en vink je Google Foto’s weer aan. Via de knop ‘Alle inbegrepen fotoalbums’ kan je kiezen van welke mappen je een back-up wil. Standaard zijn ze allemaal geselecteerd.

2. Hoe wil je je bestanden ontvangen?

Vervolgens scrol je helemaal naar onder en klik je op de knop voor de volgende stap. Daar kan je aangeven hoe je je bestanden wil ontvangen en hoe vaak. Het is mogelijk om een downloadlink te krijgen via e-mail of om de bestanden toe te voegen aan een cloudservice, zoals Google Drive, Dropbox of OneDrive. Wij kiezen voor een downloadlink via e-mail.

3. Bestandstype en -grootte

Verder kan je hier ook kiezen in welk bestandstype je je back-up wil ontvangen. De meeste gebruikers zullen voor een .zip kiezen. Daarnaast kan je ook selecteren hoe groot elke .zip mag zijn. Je kan kiezen voor 1, 2, 4, 10 of 50 GB. Hoewel een groter bestand je meer foto’s in één keer oplevert, kan het ook extra stress voor je netwerk betekenen.

4. Exporteren en downloaden

Klik na het instellen onderaan op ‘Export maken’ en vervolgens zal Google je archief voorbereiden. Afhankelijk van hoe groot je export is, kan dit snel gaan maar ook enkele uren tot zelfs dagen duren. Uiteindelijk krijg je een e-mail met de melding dat je data klaar is om gedownload te worden. Klik op de knop in de mail om vervolgens je .zip-bestanden te downloaden, uit te pakken en op een harde schijf te zetten. De folders met foto’s en video’s staan georganiseerd per jaar en maand.