Threads, het X-alternatief van Meta, werd met veel bombarie gelanceerd, maar voelt voor veel gebruikers inmiddels overbodig. Misschien gebruik je het nauwelijks, stoort de overvloed aan politieke content je, of ben je niet blij met het schrappen van externe factcheckers. Wat je reden ook is: het is tijd om je account op te doeken. Tot voor kort zat daar een addertje onder het gras: je Threads-profiel was onlosmakelijk verbonden met je Instagram-account. Wilde je Threads verwijderen, dan ging Instagram mee de prullenbak in. Gelukkig heeft Meta dat inmiddels aangepast. Je kunt nu je Threads-account verwijderen zonder je Instagram-profiel aan te tasten.

In deze workshop leggen we je stap voor stap uit hoe je jouw Threads-account kunt deactiveren of permanent verwijderen, zonder gevolgen voor je andere Meta-profielen.

1. Ga naar je profiel in Threads

Open de Threads-app op je Android- of iOS-smartphone.

Tik rechtsonder op het profiel-icoontje in de menubalk. Vervolgens tik je rechtsboven op het menu-icoon (twee streepjes).

2. Open je accountinstellingen

In het menu dat verschijnt kies je voor Account. Hier beheer je de belangrijkste gegevens en instellingen van je Threads-profiel.

3. Kies ‘Deactiveren of verwijderen’

Tik op de optie ‘Deactiveren of verwijderen’. Je krijgt nu twee keuzes:

Deactiveren: Je profiel wordt verborgen, je posts en likes worden onzichtbaar, en je account wordt op pauze gezet.

Verwijderen: Je profiel en inhoud worden definitief verwijderd, maar pas na 30 dagen. Log je binnen die periode opnieuw in? Dan wordt je profiel automatisch hersteld.

4. Bevestig je keuze: Threads verwijderen

Kies je voor Deactiveren? Dan hoef je alleen op de knop te tikken en de bevestiging te geven.

Kies je voor Verwijderen? Dan volg je dezelfde stappen, maar ben je je account definitief kwijt na 30 dagen (tenzij je in die tijd opnieuw inlogt).

Heb je je profiel gedeactiveerd en krijg je toch spijt? Log dan gewoon opnieuw in via de Threads-app. Je account wordt dan meteen opnieuw geactiveerd, alsof je nooit bent weggeweest.