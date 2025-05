Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Een tijdje geleden wilde er ineens niets meer laden of afspelen in de Spotify-app. In eerste instantie denk je bij dit soort problemen vaak dat er iets mis is met je eigen apparaat of internetverbinding, maar soms is er natuurlijk ook gewoon sprake van een grotere storing waarbij meerdere mensen worden getroffen door vergelijkbare problemen. Een handig hulpmiddel om erachter te komen of er sprake is van een grootschalig of een persoonlijk probleem bij een bepaalde online dienst, is allestoringen.be. Op deze website zie je hoeveel meldingen van storingen er de afgelopen tijd (24 uur) zijn ingediend en waar de meeste problemen mee te maken hebben.

1. Open allestoringen.be in je browser naar keuze

Wanneer je problemen ondervindt met een bepaalde online dienst en je niet zeker weet of het alleen voor jou een probleem is of ook voor anderen, is het handig om te onderzoeken of er sprake is van een storing. Om de status van de dienst te checken ga je eerst naar www.allestoringen.be.

2. Zoek naar de dienst waarmee je problemen hebt

Op de homepagina van Allestoringen zie je meteen al meerdere bekende diensten staan (zoals hierboven te zien is). Als de dienst waar je problemen mee hebt hiertussen staat, kan je hem meteen aanklikken. Staat de dienst niet in dit overzicht? Gebruik dan de zoekbalk om de dienst op te zoeken.

3. Check de status en hoeveelheid meldingen

Eenmaal op de pagina van de online dienst staat er bovenaan meteen of de huidige gebruikersmeldingen suggereren dat er (grootschalige) problemen zijn met de dienst. Er staat hieronder meestal ook een beschrijving van de dienst, zodat je zeker weet dat je met de juiste te maken hebt. Iets verder naar onderen zie je een grafiek die alle meldingen van storingen voor de dienst binnen de afgelopen 24 uur weergeeft. Als er rechts in de grafiek een flinke piek is, zal er waarschijnlijk sprake van een storing zijn. Als de dienst een socialmedia-account heeft voor updates, wordt deze vaak ook rechts op de website gelinkt. Daar kan je hopelijk meer te weten komen over wat het probleem inhoudt en wanneer er een oplossing komt.

4. Meld je eigen probleem

Dit soort hulpmiddelen zijn natuurlijk afhankelijk van andere gebruikers die hun problemen met verschillende online diensten hier melden. Als je dus wil helpen met het accuraat in kaart brengen van problemen, kan je zelf ook een melding doen van je huidige problemen. Er staat net boven de grafiek een rood blok (of meerdere rode blokken) waar je op kan klikken om een melding in te dienen.

