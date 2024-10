Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Het kan enorm handig zijn om je wachtwoorden gewoon te laten opslaan in je browser. Maar als je plots ergens je gegevens niet automatisch kan invullen of je een (oud) wachtwoord wil verwijderen of aanpassen, is het toch handig om te weten waar je ze precies kan terugvinden. We tonen je hoe je dat doet in Microsoft Edge.

Over het algemeen werkt het opslaan en automatisch invullen van je wachtwoorden in Microsoft Edge uitstekend. Soms kan je echter in situaties belanden waarin automatisch invullen om de een of andere reden niet werkt of je je wachtwoord bijvoorbeeld in een andere browser moet invullen. Gelukkig is het vrij simpel om al je opgeslagen wachtwoorden terug te vinden in Edge. Vervolgens kan je al je opgeslagen wachtwoorden inzien, kopiëren of bewerken. Je kan tevens notities toevoegen bij bepaalde accounts en alle opgeslagen wachtwoorden onderverdelen in verschillende categorieën. Zo kan je bijvoorbeeld al je wachtwoorden voor e-mailadressen bij elkaar laten zetten of al je wachtwoorden voor streamingdiensten samen in de categorie Entertainment plaatsen.

Stap 1 / Open Edge en ga naar Instellingen

Om je wachtwoorden terug te kunnen vinden in Microsoft Edge moet je natuurlijk eerst deze browser openen op je apparaat. Vervolgens navigeer je naar Instellingen. In de desktopvariant van de browser klik je hiervoor rechtsboven op de drie puntjes en bij de mobiele apps vind je als het goed is onderaan drie puntjes naast elkaar of drie balkjes onder elkaar. Druk hierop en je ziet als het goed is Instellingen als optie verschijnen.

Hier vind je de instellingen van Edge in de desktopversie van de browser.

Stap 2 / Selecteer Wachtwoorden bij Portemonnee

Eenmaal in de instellingen, zit je in de desktopversie waarschijnlijk meteen al op de juiste pagina. Links tussen alle categorieën moet Profielen geselecteerd zijn. Vervolgens zie je dan iets verder naar beneden in het midden op de pagina een kopje genaamd Portemonnee staan. Hieronder staat een subkopje Wachtwoorden en daar moet je dus op klikken. In de instellingen van de mobiele app zal je waarschijnlijk eerst je account moeten aantikken. Daar vind je vervolgens ook weer een optie genaamd Wachtwoorden die je aan kan tikken.

In de desktopversie klik je onder het kopje Portemonnee op Wachtwoorden.

Stap 3 / Klik op de gewenste website

Of je nu de desktopversie of de mobiele app van Edge gebruikt: bij Wachtwoorden vind je een lijst met websites waarvoor Edge wachtwoorden heeft opgeslagen. Selecteer hier dus de website waarvan je je wachtwoord wil bekijken of bewerken. Op het moment dat je dit doet, moet je waarschijnlijk je pincode invullen of op een andere manier je identiteit verifiëren.

Kies de gewenste website uit de lijst met alle websites waarvoor Edge een wachtwoord heeft opgeslagen.

Stap 4 / Bekijk, kopieer of bewerk je wachtwoord

Als je eenmaal je identiteit hebt geverifieerd met een code of vingerafdruk of iets dergelijks, kan je vervolgens op het icoon met het oog klikken om je wachtwoord te bekijken of op het symbool ernaast klikken om het wachtwoord te kopiëren. Bij de desktopversie staat er ook een optie genaamd Bewerken onder het wachtwoord. In de mobiele app kan je meteen het wachtwoord al bewerken op de pagina waar je het kan bekijken. De optionele dingen zoals het toevoegen van notities of het selecteren van een categorie voor het wachtwoord vind je alleen in de desktopversie van Edge.

Klik op het oog-symbool om je wachtwoord te bekijken, op het kopieer-symbool om te kopiëren en op Bewerken om het aan te passen.