Met Google Lens in de browser wordt zoeken makkelijker en visueel aantrekkelijker dan ooit. Ontdek hoe je afbeeldingen kan gebruiken om snel informatie te vinden, van productdetails tot tekstherkenning. Met Google Lens in de browser wordt zoeken op het internet een stuk slimmer en visueler. In deze workshop leer je hoe je afbeeldingen rechtstreeks kan gebruiken om meer informatie te vinden over objecten, locaties en zelfs teksten. Of je nu een product wil opzoeken, tekst uit een afbeelding wil kopiëren of meer wilt leren over kunstwerken en planten: Google Lens maakt het eenvoudiger. Ontdek de mogelijkheden en leer hoe deze tool je dagelijkse zoektocht naar informatie efficiënter en leuker kan maken.

1. Instellingen Google Chrome openen

Als je nog nooit Google Lens hebt gebruikt, is het heel gemakkelijk om de optie te vinden. Als je Google Chrome opent, druk je rechts bovenaan op de drie bolletjes waarmee je de instellingen opent. Hier zie je alles van opgeslagen wachtwoorden tot de extensies, maar dus ook ‘Search with Google Lens’in het vierde blokje.

2. Google Lens openen

Als je eenmaal Google Lens hebt gevonden en op de optie klikt, krijg je een pop-up waarin Google Lens kort wordt uitgelegd en een link waar je er meer over kan lezen. Als je ‘OK’ drukt, kan je verder met het zoeken. In dit voorbeeld selecteren we een foto uit een achtergrondverhaal op de website van Clickx. Behalve foto’s selecteren en zoeken kan je ook tekst selecteren waar je meer informatie over wilt opzoeken. In dit geval uit hetzelfde artikel.

3. Informatie inzien

Als je eenmaal de selectietool van Google Lens loslaat, dan krijg je aan de rechterkant van het scherm inzichten te zien die corresponderen met de foto die je hebt geselecteerd met Google Lens. In dit geval een overzicht van informatie over Times Square, de locatie van de foto die in het artikel staat.

Als je een tekst hebt geselecteerd, krijg je ook zoekresultaten over de geselecteerde tekst, maar ook de optie om de tekst te vertalen.

