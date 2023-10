Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Misschien ken je het gevoel wel. Soms zie je iets liggen op het bureau van een collega of kom je iets tegen onder in je eigen lade en vraag je je af: wat is dit nu eigenlijk? Of: waar kan ik dit krijgen? Met Google Lens kan je heel gemakkelijk aan de hand van een foto achterhalen waar iets voor dient en waar je het kan kopen.

Wat voor toetsenbord heeft mijn collega eigenlijk? Waar kan ik die blikjes drank vinden? Hoe duur is die telefoon momenteel? Dit zijn allemaal vragen die je gemakkelijk kan beantwoorden met een beetje hulp van Google Lens. Je maakt gewoon in de app een foto van het product of de barcode ervan (dat is soms nog accurater) en dan wordt het product geïdentificeerd en krijg je de Google Shopping-resultaten te zien. Het is overigens natuurlijk wel aan te raden om even toestemming te vragen voor je iemands spullen gaat fotograferen.

Stap 1 / Google Lens-app downloaden

De eerste stap is natuurlijk het installeren van de Google Lens-app. Die kan je vinden in de Google Play Store op Android, maar ook in de App Store op iOS. Misschien heb je hem ook al eens eerder geïnstalleerd, omdat je er ook bijvoorbeeld ook tekst van een menu in een restaurant op een handige wijze mee kan vertalen, maar zo niet: dan moet je deze dus even installeren.

Download de Google Lens-app in de Google Play Store of in de App Store.

Stap 2 / Navigeer naar ‘Winkelen’

Als je de app eenmaal gedownload hebt, dan kan je deze openen en zie je als het goed is onderaan (of halverwege als onderaan foto’s uit jouw galerij staan) verschillende modi om uit te kiezen, zoals ‘Vertalen’ en ‘Tekst’. Als je iets verder naar rechts gaat, staat daar als het goed is ook ‘Winkelen’ en dat is de modus die je hiervoor nodig hebt.

De juiste modus voor het scannen van producten is ‘Winkelen’.

Stap 3 / Product of barcode fotograferen

Wanneer je in de modus voor winkelen zit, kan je gewoon een foto maken (in de app) van het product of nog specifieker van de barcode van een product, zodat Google het automatisch voor je kan gaan opzoeken. Als Google het specifieke product herkent, dan krijg je de naam te zien, maar anders krijg je in ieder geval vergelijkbare producten te zien. Als er een barcode op het product staat, is de kans groot dat je daarmee het specifieke product kan terugvinden.

Je kan vanuit de app een product of barcode fotograferen en dan herkent Google dat vrijwel meteen.

Stap 4 / Resultaten bekijken

Je krijgt na het maken van de foto meteen al informatie over het object te zien, maar als je naar beneden scrolt, krijg je een overzicht van andere afbeeldingen van het product, gerelateerde producten en de Google Shopping-resultaten. Ook kan je rechtsboven op ‘Zoeken’ tikken om het product gewoon op Google op te zoeken voor een weergave die je misschien wat meer gewend bent. In de Google Shopping-resultaten kan je dus ook terugvinden hoe duur iets momenteel is bij verschillende webwinkels en of je bijvoorbeeld online een product goedkoper kan vinden dan in de winkel.

Je kan gerelateerde producten, Google Shopping-resultaten en afbeeldingen van het product zien als je de foto hebt gemaakt.