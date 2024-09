Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Wil je jouw privacy behouden of een professionele uitstraling geven tijdens een vergadering in Microsoft Teams? Geen probleem, want je kunt gemakkelijk de achtergrond van je webcambeeld vervagen. Hiermee zorg je ervoor dat de focus op jou blijft en niet op je omgeving.

Het vervagen van je achtergrond kan handig zijn in verschillende situaties. Als je bijvoorbeeld thuiswerkt en je geen neutrale achtergrond hebt, of als je niet wil dat anderen zien waar je bent, kan de vervaging een eenvoudige oplossing zijn. Gelukkig is het instellen van een vervaagde achtergrond in Microsoft Teams eenvoudig als je weet waar je moet kijken.

STAP 1 / Microsoft Teams openen

Om de achtergrond van je webcambeeld te vervagen, moet je uiteraard eerst Microsoft Teams openen. Zorg ervoor dat je bent ingelogd en klaar bent om deel te nemen aan een vergadering of gesprek.

Je kan Teams vinden door te klikken op het Microsoft Teams pictogram op je bureaublad of door te zoeken naar ‘Microsoft Teams’ in de zoekbalk van het Startmenu. Als je Teams hebt geïnstalleerd, zou het programma daar zichtbaar moeten zijn.

STAP 2 / Open een vergadering

Mogelijk zat je ooit al tevergeefs te zoeken naar een manier om je achtergrond wazig te maken. De functie zit namelijk niet in je Instellingen (de drie puntjes naast je profielfoto) of bij Apparaten, hoewel je daar ook een preview kan raadplegen en instellingen terugvindt om het beeld te verbeteren.

Je achtergrond wazig maken kan pas van zodra je in een meeting zit. Open er eentje via het tabblad Teams (het camera-icoontje en Nu vergaderen) of via Chatten (de paarse knop Deelnemen).

STAP 3 / Achtergrond vervagen

De camera zal standaard uitstaan. Klik op het doorstreepte icoon op jezelf in beeld te zien verschijnen. Links van dat icoontje zie je de drie puntje staat, met daaronder ‘Meer’. Klik erop en kies voor ‘Video-effecten en instellingen’.

Je krijgt nu een overzicht van achtergronden en filters. Standaard is ‘Geen’ aangeduid. Kies voor Standaardvervaging, de optie daarnaast. Druk onderaan op de paarse knop Toepassen om de vervaging te activeren.

STAP 4 / Test en pas toe

Als je de camera aan hebt staan, krijg je een preview te zien van hoe anderen jouw zien in de meeting. Is de vervaging correct toegepast? Zorg ervoor dat je in een goed verlichte ruimte zit, zodat de vervaging optimaal werkt en je duidelijk in beeld bent. Als alles er goed uitziet, klik je op ‘Toepassen’ om de veranderingen op te slaan.

Deze instellingen zijn nu de nieuwe standaard wanneer je deelneemt aan een Teams-meeting. Werk je thuis of in een rommelig kantoor? Dan bestaat de kans dat je professioneler overkomt en tegelijkertijd je privacy behoudt.