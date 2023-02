Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Stof, vuildeeltjes in de lucht of vette vingers: waar je je monitor of laptop ook gebruikt of mee naartoe neemt, er blijft heel wat aan je scherm kleven. Dat is onvermijdelijk, maar geen gigantisch probleem. Gewoon af en toe je computerscherm schoonmaken en je zit goed. Dit is hoe je dat best aanpakt.

Stap 1: koppel alle kabels los

Zorg om te beginnen dat je monitor of laptop uitstaat en dat hij niet meer verbonden is met het elektriciteitsnet. Ontkoppel bovendien andere toestellen die eventueel nog geconnecteerd zijn, zoals je desktop, een muis of extra keyboard.

Een extremer voorbeeld.

Stap 2: Scherm schoonmaken

Neem een propere, zachte stoffen doek zonder pluisjes. Vermijd ‘ruwere’ materialen zoals keukenpapier of zelfs een keukenhanddoek, want je wil dat vuil niet vervangen door een aantal krassen.

Maak de doek een beetje vochtig, maar zeker niet doornat. Ga daarmee gelijkmatig over je scherm en druk niet te hard door. Let op dat er geen vocht in je computer komt. Voor hardnekkige vingerafdrukken of vlekken wordt een oplossing met 70 procent isopropyl alcohol (ook wel isopropanol) aangeraden. Dan bevochtig je het doekje daarmee (opnieuw, niet echt heel nat).

Of kies gewoon voor desinfectie doekjes met 70% isopropyl alcohol, zo moet je je geen zorgen maken over de hoeveelheid water of alcohol en kan je het jezelf een stuk gemakkelijker maken.

Stap 3: Laat alles mooi opdrogen

Wees er zeker van dat alles volledig is opgedroogd voor je je monitor of laptop weer opstart. En zorg misschien voor een voorraad servetten om die vette vingerafdrukken te beperken, wanneer je de volgende keer weer trek krijgt in een zakje chips voor bij een filmpje.

Een clean scherm is toch aangenamer.

Dit moet je vermijden

Naast ruwere materialen zijn er nog enkele zaken die af te raden zijn. Gebruik geen producten met aceton of waterstofperoxide, net als poetsmiddelen voor ruiten of voor in het huis. Dus geen sproeiers, ammoniak, oplosmiddelen of schuurmiddelen. Sproei ook geen product rechtstreeks op het scherm.

Traditionele poetsproducten zijn een slecht idee.