We kennen het allemaal: je hebt net een nieuw stuurprogramma geïnstalleerd of een nieuwe app toegevoegd, en je computer reageert vreemd en ongewenst. In zo’n geval is het slim om de installatie ongedaan te maken. Dat kan met de Windows veilige modus. Die is speciaal ontwikkeld om problemen op te lossen. Enkel de belangrijkste onderdelen van Windows worden gestart, en alle overbodige drivers, stuurprogramma’s en software worden achterwege gelaten. Het is dus de perfecte basis om problemen aan te pakken.

Stap 1: vanuit het opstartscherm

Ben je nog niet ingelogd? Dan zie je rechtsonder in beeld de aan-uitknop. Kies daar voor herstarten, maar dan wel met de Shift-toets ingedrukt. Tijdens het opstarten kom je in de Geavanceerde modus terecht. Kies vervolgens voor Problemen oplossen > Geavanceerde opties > Opstartinstellingen. Druk als laatste stap op F4 om in de veilige modus te starten of F5 voor de veilige modus, inclusief toegang tot het internet.

De veilige modus is speciaal ontworpen voor het oplossen van problemen.

Stap 2: vanuit de instellingen

Soms krijg je dat opstartscherm niet te zien, bijvoorbeeld omdat je hebt ingesteld dat je automatisch inlogt of omdat je werkt met gezichtsherkenning. Dan kan je de veilige modus opstarten via het Instellingen-scherm. Druk op Windows+I om Instellingen te openen. Selecteer Systeemherstel > Geavanceerde opstartopties. Klik daar op Nu opnieuw opstarten.

Soms moet je Windows toch even een handje helpen.

Stap 3: software verwijderen

Heb je als laatste een nieuw programma geïnstalleerd? Dan is dit hét moment om dat programma weer te verwijderen en te kijken of dat het probleem oplost. Ga naar de instellingen via Windows + I. Klik links bovenin op de drie lijntjes en klik op Geïnstalleerde apps. Selecteer de app uit de lijst en verwijder deze via de drie puntjes, rechts naast de betreffende app. Heb je alle apps verwijderd die je pas hebt geïnstalleerd of geüpdatet? Herstart de computer om te kijken of dat het probleem oplost.

Verkeerde keuze gemaakt? Verwijder de laatste apps om te kijken of dat het probleem oplost.

Stap 4: driver verwijderen

Wat lastiger is het als een stuurprogramma dwarsligt. Dan is het meer een kwestie van uitproberen. De makkelijkste twee opties zijn: het downloaden van het meest recente stuurprogramma van de website van de fabrikant, om het vervolgens te installeren. Een andere optie is om het huidige stuurprogramma te verwijderen. Zodra je herstart, zal Windows automatisch het meest geschikte stuurprogramma activeren. Een stuurprogramma verwijderen doe je via Instellingen > Systeem > Info > Apparaatbeheer.

Ligt een apparaat of stuurprogramma dwars? Ook hier is het een kwestie van uitproberen en telkens herstarten.