Soms is het nodig om veel of grote bestanden te versturen per e-mail. Hoe je dat doet? Simpel! Combineren, verkleinen en als één bijlage versturen. Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan… toch? Een zip-bestand is dan de juiste oplossing.

Zo maak je een zip-bestand in Windows

Zip-bestand maken: bestanden selecteren

Weet je nog, die workshop Excel uit Clickx 405? Om al die plaatjes te versturen per mail, moest onze redacteur ze inpakken als ZIP-bestand. Selecteren kan je best door ze één voor één aan te klikken met CTRL ingedrukt, of het eerste en laatste bestand te selecteren, terwijl je voor de laatste klik Shift inhoudt. Klik op de selectie met de rechtermuisknop en kies Comprimeren naar ZIP-bestand. Geef je bestand een passende naam.

Bestand voor bestand selecteren is de duidelijkste manier.

Zip-bestand maken: map selecteren

Datzelfde trucje kun je uithalen met een complete map. Rechtsklik op een map op je computer en selecteer de optie Comprimeren naar ZIP-bestand. Alle bestanden in de map (inclusief de map zelf) worden nu ingepakt in een ZIP-bestand, dat je een andere naam kan geven. Je kan op die manier ook meerdere mappen tegelijk selecteren en zippen.

Eén map tegelijk? Daar draait Windows de hand niet voor om.

Een zip-bestand uitpakken

Om een ingepakt ZIP-bestand weer uit te pakken, rechtsklik je op het bestand en kies je voor de optie Alles uitpakken. Er verschijnt nu een pop-upvenster waarin je kan aangeven in welke map je de bestanden wil uitpakken. Standaard is dat de map waarin je staat. Daarin wordt een nieuwe map aangemaakt met de naam van het ZIP-bestand.

Dit is de makkelijkste manier om uit te pakken.

Een selectie uitpakken

Wil je niet alle bestanden uitpakken? Dan dubbelklik je op het ZIP-bestand. De inhoud ervan wordt nu getoond in een nieuw Verkenner-venster. Je kan nu alle bestanden openen en ze bekijken, maar niet bewerken. Wil je ze uitpakken? Dan selecteer je de gewenste bestanden en selecteer je Kopiëren (rechtsklik > Kopiëren of CTRL+C). Vervolgens ga je naar de plek waar je de bestanden wil uitpakken en gebruik je rechtsklik > Plakken of CTRL+V.

Wil je een paar bestanden uitpakken? Dat kan ook.

