Je computer kan af en toe een grote schoonmaakbeurt gebruiken. Dit bedoelen we natuurlijk niet letterlijk. Op je pc staan wellicht heel wat overtollige bestanden en programma’s opgeslagen. Al die ongebruikte bestanden eisen hun plekje op in het geheugen van je computer en eens dat vol begint te geraken, gaan de prestaties van je pc achteruit. Er bestaan veel programma’s die je helpen met het opkuisen van je geheugen. CCleaner is daar een prima gratis software voor. We bekijken wat dit programma allemaal kan.

CCleaner is gratis te installeren voor Windows en Mac via www.ccleaner.com. Er bestaat ook een mobiele versie voor Android-smartphones. Het programma heeft ook een betalende versie.

Grote schoonmaak met CCleaner: zo ga je te werk

Statuscontrole

We laten CCleaner eerst een diagnose uitvoeren op de conditie van ons apparaat. Dat doe je via het menu Statuscontrole. Sluit je actieve applicaties af en zet CCleaner aan het werk. De statuscontrole kan wel even duren, maar het levert je zeer nuttige informatie op over de gezondheid van je pc. Het resultaat wordt opgedeeld in vier onderdelen. Via Privacy toont CCleaner je browsergegevens zoals cookies en surfgeschiedenis die je kan verwijderen en in Ruimte voor hoeveel megabyte aan overbodige bestanden je bewaart. Voor Snelheid en Beveiliging heb je de betalende versie nodig.

Voelt je pc zich goed?

Bestanden opschonen

De statuscontrole heeft duidelijk enkele problemen aan het licht gebracht. Je zal verbaasd zijn hoeveel megabyte geheugen je zou kunnen besparen. Via ‘Aangepast opschonen’ kan je er de grove borstel doorhalen. CCleaner stelt automatisch voor om alles wat niet meer nodig is weg te gooien, maar je kan zelf bepalen hoe drastisch je te werk wil gaan.

Tijd voor de grote schoonmaak.

Prestaties optimaliseren

Nu het grove werk gebeurd is, kunnen we meer subtiele verbeteringen gaan aanbrengen. Via ‘Prestaties optimaliseren’ kan je programma’s opsporen die op de achtergrond actief zijn en zo de snelheid van je apparaat beïnvloeden. Voer een scan uit en zet programma’s die je niet gaat gebruiken in slaapstand. Met de Driver Updater kan je vervolgens nog op zoek gaan naar verouderde stuurprogramma’s. Om ze bij te werken heb je wel weer de betalende versie nodig. Voer na deze stap nog eens een statuscontrole uit om te kijken of je ingrepen ook een effect hebben gehad.

Welterusten.

Harde schijf wissen

Heb je een nieuwe pc gekocht en wil je je oude computer doorgeven? Wis dan de harde schijf om zeker te zijn dat er geen gegevens blijven rondhangen. Ook dat kan CCleaner voor je doen. Klik bij ‘Extra’ op ‘Station Wissen’ en kies de optie om alles te verwijderen. Je kan vervolgens kiezen om de harde schijf één keer, drie keer, zeven keer of 35 keer te laten overschrijven. Drie keer zal normaal gezien ruim voldoende zijn.

Soms moet je de grove middelen bovenhalen.