Werken met een trage pc kan zeer frustrerend zijn. Zeker wanneer je computer al enkele jaren op de teller heeft staan, zal je wat meer geduld moeten oefenen wanneer hij opstart. Daar heeft Microsoft sinds Windows 8 wel iets op gevonden met de Snel Opstarten-modus. Die doet exact wat het zegt: de opstarttijd van je pc inkorten.

STAP 1 / Snel Opstarten inschakelen

Zelfs als je nog nooit van deze Windows-functie gehoord had, is de kans toch groot dat je er al gebruik van maakt. Bij veel Windows-pc’s is het namelijk een standaardinstelling. Om dit voor jouw pc te controleren, open je het Energiebeheer in het Configuratiemenu. Snel Opstarten staat onder ‘Gedrag van aan/uit-knoppen’ bepalen, waar je kiest wat er gebeurt wanneer je je pc afsluit. Snel Opstarten zal waarschijnlijk aangevinkt staan. De instelling zorgt ervoor dat wanneer je je computer afsluit, die niet volledig uitschakelt, maar in een diepe slaapstand gaat. Zo hoeft je pc niet elke keer te rebooten, wat het opstartproces vlotter doet verlopen.

STAP 2 / Snel Opstarten uitschakelen

Ondanks de onmiskenbare voordelen van Snel Opstarten, raden ICT-experts toch niet aan de instelling altijd in te schakelen. Soms heeft je computer eens een volledige reboot nodig. Zo kan Snel Opstarten de installatie van updates verhinderen, wat zich op lange termijn kan wreken. Ook is het tijdens een snelle start vaak niet mogelijk om je BIOS-instellingen te raadplegen. Daarom kan het zeker geen kwaad om Snel Opstarten af en toe eens uit te zetten. Je kan de optie enkel wijzigen als je klikt op ‘Instellingen die niet beschikbaar zijn.’

Snelheid is verleidelijk, maar soms moet je het wat langzamer aan doen.

STAP 3 / Nog meer tips

Er zijn naast Snel Opstarten nog wel enkele trucs om de startsnelheid van je pc op te trekken. Het aantal opstartprogramma’s heeft ook een grote invloed. Hoe meer applicaties mee moeten Opstarten, hoe meer inspanningen je pc moet leveren en hoe langer het dus ook zal duren. Via Taakbeheer kan je dit controleren en opstartprogramma’s uitschakelen. Een andere goede truc is om updates zo veel mogelijk te laten uitvoeren tijdens inactieve uren. Die stel je in via het Update-menu.

Hoe minder opstartprogramma’s, hoe sneller je pc zal starten.