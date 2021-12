Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Heb je zoveel applicaties op je smartphone staan dat je niet meer weet welke applicatie wat doet? Met het menu App-beheer neem je de controle weer in handen.

Het is nuttig om af en toe eens je applicatieboekhouding bij te houden op je smartphone. Wie weet ben je je er niet bewust van dat heel wat applicaties veel energie verbruiken op de achtergrond, of zich ongewenste toegang hebben verleend tot een onderdeel van je smartphone. Android maakt het je eenvoudig door veel instellingen te centreren in het menu App-beheer in je instellingen. In deze workshop leren we je met dat menu werken.

Zo breng je overzicht met App-beheer in Android

1. Standaardapps

Als eerste gaan we enkele standaardapps instellen. Onder standaardapps vallen bijvoorbeeld je vaste browser, berichtenapp en telefoonapp. In iOS ben je vaak verplicht om applicaties van Apple te nemen als je standaardapp, maar Android laat je meer vrijheid om de vaste Google-apps te vervangen. Open het menu Standaard-apps en maak je keuze.

Wat zijn jouw vaste applicaties?

2. Rechtenbeheer

Een heel belangrijk menu is Machtigingsbeheer. Hier ga je beslissen over je privacy. Elke applicatie wil wel ergens toegang toe: je locatie, camera, contacten, … Meestal geef je dan maar die toestemming om die applicatie te kunnen gebruiken. Daarom moet je af en toe wel eens kijken of er geen toepassingen zijn die je die toegang toch beter kan ontzeggen. Ik schrok toen ik bijvoorbeeld zag dat maar liefst 30 applicaties op mijn smartphone mijn locatie willen weten. Klik op een bepaald onderdeel om het overzicht te raadplegen en op een app om de machtiging te wijzigen. We raden aan applicaties ook alleen maar toegang te geven tot wat ze echt nodig hebben en dit te beperken tot de momenten wanneer je de app gebruikt. Wil je notificaties voor een bepaalde app uitschakelen, dan dien je dat via het menu Digitaal Welzijn te doen.

Stel duidelijke grenzen.

3. Speciale app-toegang

Het meest ingewikkelde submenu is Speciale App-toegang. Hier zie je een heleboel instellingen gebundeld waarvan je misschien nog niet eens wist dat ze bestonden. Maar wees niet overdonderd, het proces is niet anders dan in de voorbije twee stappen. Je zet een schakelaar aan of uit. We adviseren hier om de meeste instellingen wel uit te laten staan. Appontwikkelaars hoeven geen toestemming tot je systeeminstellingen, meldingen, gebruiksdata en bestanden die zij niet nodig hebben om te functioneren. Voor apps die je vaak gebruikt zou je eventueel het wifi-beheer wel nog aan kunnen laten staan.

Geraak je maar niet van die systeemapplicaties af? In Clickx NXT breien we een vervolg aan deze workshop en leggen we je uit hoe je bloatware op je smartphone kan uitschakelen.

Sommige apps hebben speciale wensen.