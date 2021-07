Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

In 2019 werd het populaire platform voor online videocursussen Lynda.com overgenomen door LinkedIn. Zij hevelden alles over naar hun eigen platform: LinkedIn Learning. Daar kan je via de videolessen van professionele instructeurs bijleren over een enorme verscheidenheid aan onderwerpen: programmeren, design, marketing, time management, etc.

Stap 1 / Aan de slag met Linkedin Learning

Iedereen kan aan de slag met een gratis maand voor LinkedIn learning. Daarna kost het je 29,99 euro per maand of 19,99 euro per maand wanneer je meteen voor een volledig jaar betaalt. Voor dat geld krijg je toegang tot de volledige bibliotheek van meer dan 16.000 cursussen, oefenbestanden, certificaten bij het afronden van cursussen en alle functionaliteiten van LinkedIn Premium (zoals nagaan wie jouw profiel heeft bezocht). Om aan de slag te gaan met je gratis maand surf je naar https://linkedin.com/learning en kies je voor “Gratis maand starten”. Een week voor het aflopen van je proefperiode ontvang je een herinneringsmail, zodat je alsnog kan stopzetten.

Start met een gratis proefperiode.

Stap 2 / Cursussen volgen

LinkedIn Learning is ook beschikbaar als applicatie voor Android en iOS, maar in deze workshop gebruiken we de website. Op het centrale dashboard zie je enkele cursussen die LinkedIn eruit heeft gepikt voor jou. Lijkt een cursus je interessant en wil je deze op je lijst zetten, dan volstaat het om je muis erop te plaatsen (niet klikken) en te kiezen voor save. Om aan de slag te gaan met een cursus, klik je er simpelweg op. Links krijg je een lijst te zien van alle video’s in de cursus. Dit geeft je een goed beeld van wat je allemaal gaat leren. Bij ‘Overview’ kan je ook de oefenbestanden downloaden. Veel leerplezier!