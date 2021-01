Time Machine is er niet alleen voor gewone externe harde schijven. Wie thuis een opslagapparaat via WiFi heeft staan kan eenvoudig aan back-ups doen via Time Machine.

Time Machine is al jaren de meest gebruikte en gemakkelijkste back-uptool in macOS. Maar het kan meer dan alleen kopies maken van je computer naar je externe harde schijf. Wie thuis al een opslagapparaat op WiFi heeft staan voor bijvoorbeeld muziek of video’s, kan ook hier via Time Machine gebruik van maken. Zo hoef je nooit meer die schijf aan je computer te hangen of eraan te denken. Time Machine zorgt ervoor dat de back-up automatisch in je eigen cloudsysteem komt te staan.

“Time Machine doet het denkwerk voor jou.”

Stap 1 / Tijdmachine

Om te beginnen moet je ervoor zorgen dat je opslagapparaat (WD My Cloud Home in mijn geval) verbonden is op hetzelfde netwerk als je Mac. Alleen dan kan Time Machine je opslagapparaat herkennen. Open nu Time Machine via systeemvoorkeuren of in de taakbalk bovenaan en klik op selecteer schijf.

Een eigen cloudsysteem is zoveel gemakkelijker.

Stap 2 / Kies je schijf

Je komt nu in een nieuw menu terecht waarin je de keuze krijgt om voor een schijf te kiezen. In mijn geval herkent macOS al automatisch de MyCloud-schijf waarmee ik aan de slag kan. Als je de schijf selecteert zal je waarschijnlijk gevraagd worden om in te loggen. Kies daar voor gast, inloggen is niet nodig en zal zelfs in de meeste gevallen gewoon niet werken.