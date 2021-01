Wanneer er een presentatie moet worden gemaakt, wordt er al snel gegrepen naar PowerPoint of Keynote. Toch is er nog een ander alternatief waarmee je in een handomdraai mooie presentaties maakt: Google Slides.

Google Slides heeft enkele voordelen ten opzichte van PowerPoint. Om te beginnen is de service volledig gratis te gebruiken. In tegenstelling tot Keynote kan je er ook mee aan de slag op eender welk platform (macOS, Windows, Andorid, iOS, etc.) want je maakt de presentatie simpelweg via je browser. Dat betekent ook dat je niets hoeft te installeren of te updaten.

Stap 1 / Een presentatie maken

Het enige wat je nodig hebt, is een (gratis) Google-account en een browser. Er zijn twee manieren waarop je een nieuwe presentatie kan aanmaken. De eerste mogelijkheid is om naar drive.google.com te gaan, daar een map te kiezen waar je de presentatie in wil maken, rechtsklikken op een lege plaats in die map en vervolgens kiezen voor Google Presentaties. Je kan ook met je muis over het pijltje zweven om een deelmenu te openen. Via dat menu kan je kiezen of je een lege presentatie wil, of op basis van een template. Een ander alternatief is om naar slides.google.com te gaan. Via de grote plus-knop kan je een nieuwe presentatie aanmaken. In dit geval zal de presentatie worden opgeslagen in je algemene Drive-map. Je kan wel kiezen voor Bestand > Verplaatsen om de presentatie te verhuizen naar een andere map binnen je Google Drive.

Een presentatie maken doe je simpelweg via Google Drive.

Stap 2 / Een sjabloon gebruiken

Je kan een volledig lege presentatie starten, maar wellicht heb je meer baat bij een leuke template. In Google Drive klik je dus rechts, je zweeft over het pijltje naar Google Presentaties en je kiest Op basis van template. De templategalerij zal zich nu openen. Hier vind je alle templates die standaard zijn inbegrepen. Een template is anders van een “thema” in die zin dat een thema enkel wat kleuren en lay-outaanpassingen bevat. Een template bevat doorgaans ook wat specifieke slides met designs voor quotes, grafieken, cijfers, foto’s, etc. Je zal zien dat het standaardaanbod qua templates nogal beperkt is, maar online vind je tal van extra sjablonen. Een website daarvoor is bijvoorbeeld slidescarnival.com. Klik op een template, kies voor Go to preview and download > Use as Google Slides theme > Template gebruiken. De template wordt standaard opgeslagen in “Mijn Drive” in Google Drive.

Online zijn er heel wat leuke templates te vinden.

Stap 3 / De presentatie samenstellen

Heb je al eerder presentaties gemaakt (via PowerPoint of Keynote), dan zal de werking van Google Slides vertrouwd aanvoelen. Links heb je een overzicht van alle dia’s in je presentatie. Door een bepaalde dia aan te klikken en vervolgens op de enter-toets te duwen, maak je een nieuwe lege dia aan. Je kan ook rechtsklikken op een bepaalde dia en kiezen voor “dia dupliceren” om een kopie te maken. Gebruik je een sjabloon, dan kan je ook kiezen welke lay-out je voor een bepaalde dia wil. Klik rechts op de dia, kies voor “Lay-out toepassen” en selecteer een bepaalde lay-out. Je kan dubbelklikken in tekstvakken om de teksten aan te passen. Via het menu-item “Invoegen” kan je allerlei elementen toevoegen aan je presentatie, zoals tekstvakken, afbeeldingen, tabellen, video, grafieken en meer.

Verrijk je presentatie met grafieken, afbeeldingen, video’s en meer.

Stap 4 / Presenteren of exporteren

Wanneer je de presentatie hebt afgewerkt, wil je die uiteraard voorstellen aan anderen. Dankzij de werkwijze van Google Slides, kan je de presentatie simpel delen met anderen. Klik hiervoor rechtsboven op de knop “Delen”. Nu kan je de presentatie delen met specifieke contacten (via hun e-mailadres), maar ook met iedereen die de link heeft. Druk hiervoor op “Iedereen met de link” en wijzig “Beperkt” naar “Iedereen met de link”. Nu kunnen anderen je presentatie bekijken door simpelweg de link te openen. Heb je jouw computer verbonden met een tv of projector en wil je zelf je presentatie starten, dan doe je dat door rechtsboven te klikken op “Presenteren”. De presentatie opent nu in volledig scherm. Je kan een Google Slides-bestand niet offline gebruiken, maar je kan het bestand wel exporteren naar een formaat dat dat wel ondersteunt (zoals PowerPoint of pdf). Doe dit via Bestand > Downloaden en kies hier het gewenste formaat.