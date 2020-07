In deze ingewikkelde periode is een rode draad meer dan welkom. Zoek de rust op met Calm, jouw nieuwe rode draad doorheen de week. Ontdek hier hoe je aan de slag gaat.

In 2017 werd Calm nog uitgeroepen tot App van het Jaar door het App Store team van Apple. Sindsdien ging het alleen maar bergop. In 2018 werd de waarde van het bedrijf en de app nog geschat op 200 miljoen dollar en in februari 2019 had het bedrijf al meer dan 40 miljoen actieve gebruikers.

Stap 1 / Verhalen

Calm openen is op zich al een rustgevende actie. Meteen bij het opstarten van de applicatie krijg je een rustgevend beeld te zien met suggesties om te volgen. Zo toont de app je standaard een ‘Daily Calm’. Die kan je vergelijken met de Daily Mix bij Spotify en is gebaseerd op je eerdere keuzes. Calm heeft twee hoofdmogelijkheden: beter slapen of mediteren. Wij gaan voor de betere slaap. Tik op het tabje sleep onderaan het menu. Je krijgt nu een hele reeks aan audioverhalen die werden ingesproken door grote namen als Matthew McConaughey of Stephen Fry.

Open je nieuwe wereld.

Stap 2 / Natuurgeluiden

Maar je bent zeker niet verplicht om een verhaal te beluisteren. Onder het tabje sleep kan je bovenaan in het menu naar links swipen. Je krijgt nu meerdere opties te zien zoals muziek, nature, ASMR of soundscapes. Vooral die soundscapes zijn een leuke extra om vredig in slaap te vallen; Van kampvuren tot regen op de bladeren of een stormwind, het kan allemaal. Meer fan van pure white noise? Geen probleem, Calm heeft het allemaal.

Kom tot rust met de natuurgeluiden die Calm te bieden heeft.

Download Calm voor Android & iOS!