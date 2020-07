MET CANVA KRIJG JE IN NO-TIME EEN PROFESSIONEEL EINDRESULTAAT Vergeet ingewikkelde software zoals Photoshop en Affinity Photo, en vergeet al helemaal de klungelige toestanden van Microsoft Paint. Met Canva maak je grafische hoogstandjes in je browser! Je hoeft er dus helemaal niets voor te installeren, en bovendien ga je er helemaal gratis mee aan de […]

MET CANVA KRIJG JE IN NO-TIME EEN PROFESSIONEEL EINDRESULTAAT

Vergeet ingewikkelde software zoals Photoshop en Affinity Photo, en vergeet al helemaal de klungelige toestanden van Microsoft Paint. Met Canva maak je grafische hoogstandjes in je browser! Je hoeft er dus helemaal niets voor te installeren, en bovendien ga je er helemaal gratis mee aan de slag! Aan de hand van professionele templates kan je vervolgens heel eenvoudig beelden maken voor sociale media, flyers, kerstkaartjes en meer.

Stap 1 / Een account aanmaken

Alvorens je aan de slag kan met Canva, dien je even een account aan te maken. Een gratis account geeft je toegang tot meer dan 8000 gratis sjablonen, duizenden gratis foto’s en meer. Heb je behoefte aan een grotere bibliotheek aan sjablonen (meer dan 60.000) en meer gratis beelden, dan dien je een betalend lidmaatschap te nemen. Wij gaan aan de slag met de gratis versie, want daarmee kom je al heel ver. Navigeer naar canva.com en klik op ‘Sign up’. Je kan je aanmelden met Facebook of Google, of een volledig nieuw account maken via ‘sign up with email’. Na het invoeren van je gegevens, wordt gevraagd waarvoor je Canva gaat gebruiken. Op basis van jouw input kunnen er gepersonaliseerde templates worden voorgesteld.

Kies het type ontwerp.

Stap 2 / Je eerste ontwerp op Canva

Elk type ontwerp (social media, poster, flyer, visitekaartje, etc) vereist een specifiek formaat. Canva maakt het je makkelijk, want jij hoeft enkel in te geven waarvoor je een grafisch ontwerp maakt. Wij gaan een Instagram post maken voor deze workshop. In de zoekbalk voeren we ‘Instagram’ in en uit de lijst van suggesties kiezen we voor ‘Instagram post’. Er opent nu een wit canvas. Tijd om te gaan ontwerpen! Links krijg je een lijst te zien met ‘Templates’. Deze zijn reeds onderverdeeld op relevante categorieën, maar je kan ook steeds een zoekopdracht uitvoeren. Tik een sjabloon aan om het te selecteren. Merk op dat alle items die nu op je canvas staan, afzonderlijk te selecteren een aan te passen zijn. Om tekst aan te passen, klik je dubbel op een tekstveld. Om een afbeelding of tekst te verplaatsen, versleep je het simpelweg. Klik je op een item, dan krijg je bovenaan verschillende acties te zien voor dat item, zoals het aanpassen van de achtergrondkleur of tekstgrootte. Alles werkt heel intuïtief en wanneer je iets verkeerd doet kan je het steeds herstellen met de Undo-knop bovenaan of met CTRL+Z.

Kies een mooi sjabloon uit en begin met aanpassen.

Stap 3 / eigen elementen toevoegen

Op zich kan je na het aanpassen van de template tekst klaar zijn, maar wellicht wil je het ontwerp verder personaliseren door bijvoorbeeld zelf beelden of vormen toe te voegen. Klink op de knop ‘Photos’ links. In dit venster kan je zoeken naar rechtenvrije beelden die helemaal gratis te gebruiken zijn.

Voor veel van de beelden is echter een Pro-lidmaatschap vereist. Je kan echter ook je eigen beelden (bijvoorbeeld van Unsplash.com) uploaden. Dit doe je heel eenvoudig door de beelden simpelweg te verslepen van je computer naar het canvas. De foto komt dan in ‘Uploads’ te staan zodat deze beschikbaar is voor elk ontwerp dat je maakt. Druk je op ‘Elements’, dan kan je zelf vormen toevoegen zoals pijlen, illustraties en grafieken.

Via ’Text’ maak je eenvoudig een tekstvak aan. Tijdens het ontwerpen komt het vroeg of laat voor dat er een overlap is tussen elementen. Tik rechts op een element en kies vervolgens ‘Send Backward’ of ‘Bring Forward’ om te bepalen welk element boven komt te liggen.

Voeg illustraties en vormen toe.

Stap 4 / Je ontwerp exporteren

Wanneer je helemaal tevreden bent met je ontwerp, is het tijd om het eindresultaat te exporteren! Dit doe je door rechtsboven te klikken op de knop ‘Download. In een deelvenster krijg je nu enkele instellingen te zien, waarvan de meest voorbehouden zijn voor betalende gebruikers. Wanneer je de afbeelding gebruikt op een website, raden we aan om deze te exporteren als ‘JPG’. Voor al het andere gebruik is PNG een ideale keuze.