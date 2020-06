Heb je liever niet dat huisgenoten jouw profiel gebruiken om te Netflixen? Bescherm je account dan met een pincode.

Wanneer je je Netflix-account deelt met anderen (laten we zeggen dat het ‘huisgenoten’ zijn) dan vind je het waarschijnlijk geen fijne gedachte dat ze simpelweg jouw profiel kunnen openen en kunnen zien wat je allemaal gekeken hebt. Daarnaast is het ook verstandig om je profiel te beschermen wanneer je kinderen hebt, zodat ze geen ongepaste content kunnen kijken. Gelukkig kan je sinds kort een pincode instellen voor Netflix-profielen. Zo doe je dit.

Stap 1 / Netflix.com

Om een pincode in te stellen zal je naar Netflix.com moeten surfen op je computer. Log in, klik op je profiel en klik vervolgens rechtsboven op je profiel-icoon. Kies nu voor ‘Account’. Onderaan deze pagina vind je een oplijsting van alle profielen. Klik op het pijltje van het account dat je wil beschermen.

Stap 2 / Een pincode instellen

Een van de instellingen van je profiel is ‘Profile Lock’. Klik hier op ‘Change’. Voer nu je wachtwoord in (ter bevestiging) en klik op ‘Continue’. Vink vervolgens de instelling ‘Require a PIN to access (Thibault’s) profile’ aan. Je krijgt nu ook meteen de kans om een pincode te kiezen. Druk nu op ‘Save’, je ziet nu een slotje bij het profiel staan. Wanneer iemand nu jouw Netflix-profiel opent, zal er gevraagd worden om de pincode in te geven.