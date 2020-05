Wie tijdens de lockdown nog steeds niet is begonnen met het lezen van boeken, hoewel dat wel op het to-do lijstje stond, moet misschien besluiten dat lezen niets voor hem of haar is. Blinkist is je laatste kans.

Wie niet graag leest, maar wel graag de essentie van boeken kent, kan aan de slag gaan met Blinkist. Blinkist is een abonnementendienst die je toegang geeft tot korte samenvattingen van non-fictie boeken. Op deze manier kan je momenten die je anders gebruikt voor het scrollen door sociale media of het spelen van Candy Crush omzetten in waardevolle leermomenten. In 15 minuten lees (of beluister) je met Blinkist een volledig boek. Let wel dat de app (voorlopig) enkel beschikbaar is in het Engels en het Duits.

Stap 1 / Dit moet je weten over Blinkist

Blinkist beperkt zich dus tot non-fictie, wat perfect is voor zij die graag snel iets bijleren. Voor deze workshop namen wij er alvast de biografie van Elon Musk bij. Blinkist kost je normaal 12,99 euro per maand of 79,99 euro per jaar, maar er is ook een gratis proefperiode van 7 dagen. Blinkist is makkelijk te gebruiken via www.blinkist.com, maar ook via de mobiele apps.

Je krijgt heel veel terug voor de abonnementsprijs.

Stap 2 / Blinkist gebruiken

Blinkist gebruiken spreekt grotendeels voor zich. Zoek je favoriete boek via Explore (Discover op de website) en voeg het toe aan je bibliotheek (Library). Open vervolgens je boek en begin met lezen. Luister je liever? Tik dan rechtsboven op de hoofdtelefoon of klik op de afspeelknop op de website. Kom je iets interessants tegen? Selecteer de tekst en maak er een highlight van!