Soms wil je meer doen dan gewoon een foto op een of ander sociaal netwerk gooien. Je hebt namelijk een leuke dag gehad en wil meerdere toffe momenten combineren. Dan maak je best een collage.

Stel, je gaat enkele dagen naar Disneyland en maakt daar verschillende mooie foto’s. Je deelt deze uiteraard graag met vrienden en familie, maar wil hen ook niet lastigvallen met tientallen beelden. Je kan dan best opteren voor een collage. Wij gebruiken voor deze workshop Lay-Out van Instagram, maar uiteraard kan je het resultaat overal delen.

Stap 1 / Installatie en fotoselectie

Lay-Out is een relatief eenvoudige app die je kan downloaden in de Apple App Store en Play Store van Google. Op het hoofdscherm zie je alle afbeeldingen die zich momenteel in je galerij bevinden (tik op galerij voor meer mappen), maar je kan ook kiezen om enkel gezichten te tonen en met de Photobooth-optie kan je snel enkele selfies nemen. Tik op de afbeeldingen die je aan je collage wil toevoegen. Dat kunnen er maximum 9 zijn, maar wij verkiezen 3-4. Bovenaan je scherm kan je door verschillende opties scrollen en een favoriet selecteren.

De selectievolgorde is belangrijk

Stap 2 / Lay-out aanpassen en delen

Op het bewerkscherm kan je elke afbeelding individueel verplaatsen of erop inzoomen. Kantelen of spiegelen is ook een optie en overweeg zeker een rand toe te voegen. Ben je tevreden, kies dan voor “Opslaan”. Je collage wordt opgeslagen in je galerij en je kan hem meteen delen.