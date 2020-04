Speciaal voor jullie hebben we onze eigen smartphones onder de loep genomen. Zowel voor Android als iOS hebben we gekeken welke applicaties absoluut niet mogen missen op jouw smartphone.

Anno 2020 is het aantal applicaties ontelbaar in de digitale app-winkels. Het is dan ook niet vreemd dat je door de bomen het bos niet meer ziet, en dus ook niet op onderzoek gaat welke apps een meerwaarde voor jou kunnen betekenen. Aan de andere kant heb je te maken met een stukje gewenning: je huidige app-lijstje stemt je al tevreden waarschijnlijk. Toch proberen wij je aan de hand van onderstaande lijst een beetje uit die sleur te halen. Er is immers zo veel moois te ontdekken in de applicatiewinkels van Android en iOS.

Apollo for Reddit (exclusief voor iOS)

Reddit is voor velen het ideale platform om op de hoogte te blijven van nieuws, memes, interessante discussies en meer. De officiële Reddit-applicatie is inmiddels een tijdje op de markt, maar benut naar onze mening niet zijn volledige potentieel. Apollo for Reddit doet dat wel. Maker Christian Selig liep ooit stage bij Apple, en heeft vervolgens met deze kennis de Apollo-app gemaakt. De vormgeving en souplesse van de applicatie is ongeëvenaard, en staat wat onze mening veel dichter bij de designtaal die Apple met iOS wil uitstralen. Verder maakt de applicatie gebruik van iPhone-features als 3D Touch en Taptic Engine. Ook is de manier van reacties tonen naar onze mening een stuk overzichtelijker, wat de gebruikerservaring ten goede komt.

Apollo is dé app voor Reddit op iOS.

Focos (exclusief voor iOS)

De camera-applicatie van iOS is behoorlijk standaard gehouden. Voor bijzondere effecten moet je óf goed zoeken, of overstappen op Android. Gelukkig is er ook nog een app als Focos. Met deze camera-app kun je op gemakkelijke wijze onder meer een scherptediepte-effect toepassen. Verder zijn er tal van andere handige functies aanwezig, zoals Highlights, Vorm, en Helderheid, om zo de perfecte foto te creëren. Focos biedt je verder nog enkele lenzen aan voor een unieke look, en geeft je de optie om achteraf portretfoto’s te isoleren. Voor het volledige pakket ben je 11,99 euro kwijt, maar in de gratis versie zijn er ook genoeg opties om mee te spelen.

Met Focos heb je wat meer de cameratouwtjes in handen.

Timepage (exclusief voor iOS)

Toegegeven, de Agenda-app van iOS is voor velen al goed genoeg. Voor iedereen die op zoek is naar wat extra features en een uniek uiterlijk hebben we goed nieuws: Timepage is de agenda-applicatie voor jou. De applicatie presenteert op overzichtelijke wijze al jouw gebeurtenissen. Bonus is dat Timepage gerelateerde weerberichten, kaarten en contactpersonen kan koppelen, waardoor je agenda er een stuk slimmer op wordt. Zelfs reistijden kunnen getoond worden. De app kun je koppelen met onder meer iCloud. Verder is der nog sprake van een ware heatmap; aan de hand van de kleurintensiteit zie je hoe druk een dag is volgens je agenda-applicatie. Er is een gratis versie, maar voor het gebruiken van alle opties dien je maandelijks 1,99 euro of jaarlijks 12,99 euro te betalen.

Timepage is een ontzettend prettige agenda-app.

Loop Habit Tracker (exclusief voor Android)

Wil je jezelf een nieuwe gewoonte aanleren, dan is het belangrijk om consistent te blijven. Dat gaat een stuk makkelijker met een applicatie waar je eenvoudig kan aangeven wanneer je een bepaalde gewoonte (zoals maximaal twee tassen koffie drinken per dag of elke ochtend mediteren) hebt uitgevoerd. Na een tijdje bouw je zo een ‘streak’ op die zodanig lang is dat je deze simpelweg niet meer wil verbreken. Zo blijf je dus steeds gestimuleerd om je goede gewoontes aan te houden. Er zijn veel ‘habit trackers’ op de markt, maar de Android-applicatie Loop Habit Tracker is een van de betere omwille van de vele gratis functionaliteiten.

Consistentie is het geheim van elke goede gewoonte.

Feedly

Ben jij ook een echte nieuwsjunkie, dan spendeer je vast dagelijks heel veel tijd op verschillende nieuwssites. Feedly is daar een enorme hulp in, want hierin verzamel je makkelijk ‘feeds’ van allerlei sites. Zo kan je bijvoorbeeld een categorie ‘muziek’ opbouwen met daarin de nieuwsberichten van al je favoriete muzieksites. Je feeds lezen kan zowel via de mobiele apps of via de webversie. Artikelen die je later wil lezen, kan je makkelijk opslaan via een bladwijzer en dankzij indrukwekkende algoritmes zie je ook hoe populair een bepaald stuk is. Op die manier mis je nooit meer een nieuwsbericht dat je echt gelezen moet hebben.

Feedly biedt alles wat een nieuwsjunkie nodig heeft.

Google Opinion Rewards (Android en iOS)

Vergeet de louche websites met ‘enquëtes tegen betaling’, die vaak de moeite niet waard zijn. Installeer in plaats daarvan de applicatie ‘Google Opinion Rewards’. Met enige regelmaat krijg je dan korte enquêtes waarin je gevraagd wordt via welke manier je hebt betaald in een onlangs bezochte winkel of hoe relevant een bepaalde YouTube-video voor je is. De enquêtes duren nooit langer dan een halve minuut en het geld (tussen de 5 en 20 cent per enquête) wordt meteen toegevoegd aan je Google Play saldo. Het zijn kleine beetjes, maar na een tijdje tikt het wel aan. Tegen de tijd dat je een betalende applicatie wil kopen, zie je misschien dat je genoeg geld hebt gespaard om de applicatie gratis te krijgen. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, is de applicatie ook beschikbaar op iOS. Genoeg apps dus!