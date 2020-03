Het heeft even geduurd, maar ook Gmail heeft een donker thema gekregen. Dit is voorlopig voor de desktopversie net iets gemakkelijker om in te stellen dan voor de mobiele versie.

Sinds de laatste versies van Android en iOS een dark mode bevatten, bieden heel wat applicaties dit nieuwe thema ook aan. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat apps die een donker thema gebruiken een stuk aangenamer zijn voor de ogen. Niet elke applicatie is echter even snel gevolgd met de aanpassing. Gmail was er daar eentje van. Ondertussen kan het donker thema wel ingesteld worden voor de desktopversie. Daar zal in deze workshop de focus vooral op liggen, al zullen we ook uitleggen hoe dit te doen voor de mobiele versie in Android.

Stap 1: Open Gmail

Zoals aangegeven zullen we ons vooral focussen op de desktopversie van Gmail. De eerste is dan ook op je laptop of pc naar mail.google.com surfen en jezelf aanmelden met je Google-account.

Stap 2: Open Instellingen

Je kan in de buurt van je account blijven, want het volgende menu waar je naartoe moet is ‘Instellingen’. Dit menu vind je via het tandwiel-icoontje dat vlak onder je profielfoto staat. Open dit menu en ga naar ‘Themes’.

Stap 3: Kies het zwarte thema

In ‘Themes’ kan je Google in een nieuw jasje stoppen. Google biedt zelf heel wat afbeeldingen die je als thema kan gebruiken. Die zien er allemaal mooi uit, maar voor deze workshop gaan we die even negeren. We scrollen door tot we bij de effen kleuren komen. Naast het witte standaardthema zie je een zwart vak dat de tekst ‘Dark’ toont als je je cursor erop houdt. Inderdaad, dit is de Dark Mode achtergrond van Gmail. Selecteer dit thema en Gmail heeft een donkere tint gekregen!

Stap 4: Dark mode op je smartphone

Indien je een Android-smartphone hebt, dan kan je Dark Mode ook al instellen voor de mobiele applicatie. Dit zal wel enkel lukken als je de nieuwste versie Android 10 hebt. Heb je in je algemene smartphone-instellingen Dark Mode geactiveerd, dan zou Gmail normaal zichzelf moeten aanpassen. Gebeurt dit niet, dan moet je op het hamburgermenu linksboven klikken en opnieuw naar ‘Instellingen’ gaan onderaan. Dark Mode activeren doe je dan in het eerste submenu ‘Algemene instellingen’.

We willen zeker de iOS-gebruikers niet uitsluiten, maar helaas heeft Google de functionaliteit nog niet aangeboden voor de mobiele applicatie in iOS. Dit zal met toekomstige updates zeker nog wel komen voor smartphones met iOS 13. De update gebeurt automatisch als je Dark Mode als standaardthema hebt ingesteld, anders doe je dit via ‘Instellingen’ en ‘Themes’.