Iedereen thuiswerk. Dat is onze strategie in de strijd tegen het coronavirus.

We hoeven het niet te herhalen hoe het komt. We werken de laatste weken massaal thuis. Plots moet je je huis omtoveren tot een professionele bureau voor thuiswerk en die oude monitor weer van onder het stof halen. Hoe pak je dit nu aan?

Thuiswerk of telewerk. Het is geen nieuw concept. Bij sommige bedrijven doen ze het al jaren. Toch bleven heel wat bedrijfsleiders tot op vandaag cynisch tegenover telewerk. Ze vertrouwen hun medewerkers niet of willen er simpelweg voor zorgen dat het menselijk contact blijft bestaan. Maar het hoeft zeker geen extreme vorm van beide kanten te zijn. Ook telewerk kan voor sociale contacten zorgen, het zij op een andere manier. In dit artikel bespreken we 7 tips die van je huis de ideale thuiswerkplek kunnen maken. Noem het gerust een thuiswerknest, want het moet ook gezellig blijven.

“Thuiswerk is geen synoniem voor vakantie.”

Tip 1: thuiswerk versus ergonomie

Een goede werkplek staat of valt met ergonomie. Daarom nemen we deze factor als eerste tip. Het is enorm belangrijk om zorg te dragen voor de manier waarop je zit of staat. Een hele dag zitten vraagt heel wat van je lichaam. Naast voldoende beweging is het daarom zaak om een goede bureaustoel in huis te halen. Zorg ook dat je pc-monitor voldoende hoog staat zodat je niet constant naar boven of naar beneden moet kijken. We raden je daarom ook af om de hele dag op een laptop te werken. In sommige gevallen is het leuk om een zitbal bij de hand te hebben. Ben je dat statisch zitten op je stoel beu? Neem er dan even een zitbal bij en draai wat in het rond, het brengt een leuke ‘shwung’ in je werkdag.

Tip 2: omgevingsgeluid

Oké, je zit nu goed. Dat is een eerste belangrijke stap. Nu willen we ervoor zorgen dat je in alle rust en stilte je werk kan doen. Een leuk hulpmiddel daarbij is een krachtige hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking. Met de Sony WH-CH700N kom je al heel ver. Je hoeft zeker geen honderden euro’s uit te geven aan een goede hoofdtelefoon. Deze hoofdtelefoon zit volledig over je oren, biedt snelladen en heeft een ingebouwde NFC-functie om gemakkelijk te koppelen met al je apparaten.

Sony WH-CH700N: 105,99 euro

Tip 3: monitor

We zitten goed en al dat storende omgevingsgeluid is weg! Je bent goed op weg naar een zalige thuiswerkplek. Maar we zijn er nog niet. Een groot verschil met je dagelijkse bureau is het feit dat je misschien wel een degelijke monitor mist. Het wordt immers door velen afgeraden om de hele dag schuin naar je laptop te turen. Wij raden daarom de Acer B227Qaan in combinatie met de Fellowes I-Spire standaard om je gezichtsveld te verhogen.

Monitor standaard Fellowes I-Spire: 39,99 euro

Acer B227Qbmiprx monitor: 159,00 euro

“Een belangrijke factor om je werkfocus te behouden is een nette bureau.”

Tip 4: kabelmanagement

Een belangrijke factor om je werkfocus te behouden is een nette bureau. Hoe rommeliger je werkomgeving, hoe sneller je bent afgeleid. En ook dat kan vermeden worden. Vooral al door de hoeveelheid kabels op en onder je bureau te verkleinen wordt je werkplek er een pak minimalistischer op. Opgelet: deze tip is alleen voor fans van minimalisme. Zorg ervoor dat je een vaste opzet hebt waar je scherm en/of laptop staat. Voor wie een desktop heeft is dat natuurlijk iets eenvoudiger. Om orde te brengen in al die kabeltjes raden we je de QuadLock smartphone stand aan in combinatie met een eenvoudige kabelslang om alles bij elkaar te brengen. Wie graag nog verder gaat kan ook voor zijn laptop een standaard aanschaffen. In dat geval raden we TwelveSouth aan.

Smartphone stand Quadlock: vanaf 64,90 euro

LEES OOK: QuadLock review voor thuiswerk

Laptopstandaard TwelveSouth: 71,44 euro

Kabelgoot Gamma: 12,79 euro

Met een VPN-dienst zit je goed.

Tip 5: thuiswerk & veiligheid

Qua hardware en werkplek zit je nu goed. Maar er moet ook aan veiligheid gedacht worden. De meeste bedrijfsnetwerken worden extra beveiligd tegen ongewilde indringers. Wie al met een systeem werkt waarbij je inlogt op de pc die op het werk staat gebruikt meestal al een ingebouwd VPN-systeem. Maar dat komt niet bij iedereen voor. Daarom raden we je PureVPN aan om je internetgebruik te beveiligen. De VPN-dienst is heel toegankelijk en biedt enorm veel mogelijkheden. Of je nu een basisgebruiker bent of meer geavanceerde instellingen nodig hebt, PureVPN heeft het allemaal.

PureVPN: 2,55 euro/maand bij 2-jarig abonnement

LEES OOK: onze PureVPN review voor thuiswerk

Investeer in een degelijke thuiswerkomgeving.

Tip 6: kosten

Wie thuiswerkt heeft recht op een onkostenvergoeding. In 2020 kan een werknemer een belastingvrije onkostenvergoeding van maximum 165 euro per maand vragen. Je vraagt je nu misschien af waarom? Maar als je thuis werkt verbruik je elektricitieit, water, papier, printinkt, internet enzovoort. Je staat er misschien niet bij stil, maar al die kosten zou je normaal gezien helemaal niet maken. Praat er dus over met je sociaal secretariaat of leg het voor aan je werkgever.

Zorg voor haalbare dagelijkse gewoontes.

Tip 7: gewoontes

Om af te sluiten willen we er nog even op hameren dat het enorm belangrijk is om ook bij thuiswerk gewoontes te behouden. Nieuwe gewoontes creëren of oude (slechte) gewoontes stopzetten is natuurlijk ook altijd een optie. In ieder geval is het zaak om je middagpauze zeker te behouden. Om je productiviteit en goesting te verzekeren moet je immers minstens 30 minuten wegblijven van dat scherm. Veel succes!