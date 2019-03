Een robotstofzuiger klinkt als een enorme hulp in het huishouden. Gewoon het robotje neerzetten en op pad sturen, is niet altijd het beste idee. Hier leer je hoe je je woning hierop voorbereidt.

Het gebeurt wel eens dat je een impulsaankoop doet, omdat je plots het gevoel hebt dat je dat ene product broodnodig hebt. Een van de dingen die je best niet op deze manier aankoopt, is een robotstofzuiger. In deze workshop leer je hoe je je woning moet voorbereiden op een robotstofzuiger. Na afloop kom je misschien tot de conclusie dat je toch beter af bent met een traditionele stofzuiger.

Huisdieren

Deze eerst stap kan er eentje zijn die je al snel over het hoofd zou kunnen zien. Als je een hond of kat hebt, dan heb je waarschijnlijk al gemerkt dat zij niet altijd een grote fan zijn van je gewone stofzuiger. Een robotstofzuiger is dan wel kleiner, maar maakt vaak evenveel lawaai als een traditionele stofzuiger. Het gevolg hiervan is dat je je huisdier best zo ver mogelijk uit de buurt houdt van de robotstofzuiger. Als je je robotstofzuiger maximaal wil benutten en zou willen laten schoonmaken wanneer jij er overdag niet bent, doe je dit dus best niet als je hond(en) of kat(ten) ook in huis rondlopen. Een robotstofzuiger wordt namelijk niet graag lastiggevallen tijdens het schoonmaken.

Meubels en kabels

Vervolgens zijn je meubels belangrijk om te bekijken. Een robotstofzuiger mag dan wel een sensor hebben, maar niet alle sensors zijn even goed. Sommige modellen zullen namelijk geregeld tegen poten van tafels of stoelen rijden. Als de robot tegen een grote eettafel rijdt, is dat geen probleem. Maar als hij tegen dat niet zo stabiele bijzettafeltje rijdt, waarop een breekbaar stuk decoratie staat, dan kan er al eens iets kapotgaan. Ook kabels zijn een vijand van de robotstofzuiger. Hij kan niet altijd over dikke kabels rijden, maar kan ook vast komen te zitten in een klein kabeltje of het toestel dat eraan vastzit van tafel trekken.

Inrichting

Sommige van je meubels die een obstakel kunnen vormen voor de robotstofzuiger kan je even aan de kant zetten uit voorzorg. Soms gaat het echter nog wat verder dan dat en is de inrichting van je woning het probleem. Een druk bemeubelde ruimte zorgt ervoor dat een robotstofzuiger niet efficiënt zijn werk kan doen. Het grootste probleem hier kan de weg terug naar het oplaadstation zijn. De signalen die het station uitzendt, kunnen geblokkeerd worden door een grote hoeveelheid meubels die dicht op elkaar staan. In een klein appartement of een studio met een drukke inrichting is een robotstofzuiger ook niet ideaal.

Eerste gebruik

De eerste paar keer dat je een robotstofzuiger gebruikt, is het altijd van groot belang dat je een oogje in het zeil houdt. Je kan namelijk nooit voorspellen of er toch nog een obstakel overblijft in je woning. Sommige soorten tapijt kunnen bijvoorbeeld een probleem vormen of de stofzuiger kan wel onder bepaalde meubels raken, maar vindt zijn weg terug dan weer niet… Tot slot is het van enorm belang om je trappen goed in de gaten de houden. Normaal zou de robotstofzuiger hier niet af mogen vallen, maar neem het zekere voor het onzekere en ga even snel voor het apparaatje staan als hij bij je trap aankomt.