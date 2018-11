Er zijn twee manieren om ongewenste mail te stoppen. De eerste is de meest voorkomende: reclamemails, al dan niet gewenst of ooit aangevraagd. Daarvoor kun je jezelf makkelijk afmelden, zodat je van de verzendlijst verwijderd wordt. Een andere manier is om gebruikers te blokkeren, zodat je nooit meer mails van hen ontvangt.

Afmelden

Ontvang je reclamemails of nieuwsbrieven van bijvoorbeeld PINTEREST of FACEBOOK? Dan kun je jezelf daar vaak heel makkelijk voor afmelden. In de meeste gevallen laat Gmail boven in het mailtje, naast de afzender, de functie AFMELDEN zien. Klik daar op en je bent klaar. Staat dat er niet? Scroll dan naar beneden. Onder in de mail vind je steevast de functie AFMELDEN.

Blokkeren

Een andere optie is om de verzender te blokkeren. Handig, voor het geval ze geen afmeldfunctie hebben of toch mails blijven sturen. Of voor die vervelende ex-collega met zijn kattenfilmpjes of ‘grappige’ PowerPointpresentaties! Ga rechtsboven naar de drie puntjes boven elkaar, MEER. Klik daar op en zoek vervolgens de functie … BLOKKEREN. Vanaf dat moment worden mails van deze afzender gemarkeerd als Spam en zullen ze in je spam-folder terechtkomen!