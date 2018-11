Netflix biedt haar films en series in verschillende kwaliteitsformaten. Handig voor sommige apparaten, maar als je hem niet goed hebt ingesteld kan het ook knap irritant zijn. Controleer je instellingen en stel je diensten in op een zo hoog mogelijke beeldkwaliteit, zodat je op al je apparaten kunt profiteren van de beste beeldkwaliteit. Let wel: je moet hier een abonnement voor hebben met 4 (of meer) apparaten in HD. Het goedkoopste abonnement ondersteunt HD niet en biedt slechts streaming opties voor 1 apparaat in standaard resolutie.

Hoewel je meestal NETFLIX zult kijken op je smart-tv, smartphone, tablet of tv-decoder, kun je de meeste instellingen pas aanpassen vanaf je computer. Open een browser en ga naar Netflix.com om in te loggen met je gegevens.

Open je profiel en klik rechtsboven op het pijltje naast je portret of icoon. Kies de optie ACCOUNT en scroll naar beneden, tot je bij de functie INSTELLINGEN VOOR AFSPELEN terechtkomt. Standaard staat de optie ingesteld op AUTOMATISCH, maar als het hier mis gaat kun je hem beter op HOOG instellen, zo heb je altijd de beste beeldkwaliteit.