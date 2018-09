Apple komt elk jaar met een nieuwe toestellen en, daaraan gekoppeld, een nieuwe versie van iOS. Hoewel het verstandig is om je software up to date te houden kan je oude toestel de nieuwere versie niet altijd meer zonder problemen aan. Recent kwam in het nieuws dat je een oudere iPhone of iPad kan versnellen door hem helemaal te resetten of een nieuwe batterij te kopen. Probeer eerst de tweaks hieronder voordat zo’n grote aanpassingen gaat doen.

STAP 1 / VISUELE INSTELLINGEN

Eigenlijk komt voor stap 1 nog stap 0: herstart je toestel. Het is een simpele en veelgehoorde oplossing voor veel problemen in eigenlijk alle apparaten, of ze nu van Apple of een andere fabrikant zijn. In stap 1 zet je een aantal instellingen uit die op nieuwe toestellen zorgen voor soepele bewegingen en mooie beelden, op oude toestellen zorgen ze daarnaast vooral voor vertraging. Ga naar INSTELLINGEN en klik op TOEGANKELIJKHEID. Hierbinnen vind je twee instellingen: VERHOOG CONTRAST en VERMINDER BEWEGING. Binnen het menu VERHOOG CONTRAST vink je MAAK MINDER DOORZICHTIG aan. Dit zorgt voor minder transparantie effecten in menu’s en een betere performance van je toestel. Binnen VERMINDER BEWEGING vink je ook de optie VERMINDER BEWEGING aan. Deze instelling zorgt ervoor dat onnodige animaties (zoals het parallax effect op je home scherm) in menu’s en apps worden uitgezet.

STAP 2 / MAAK RUIMTE VRIJ

Een andere oorzaak van een traag toestel is het gebrek aan opslagruimte. Dit kan je verhelpen door ongebruikte apps te verwijderen. Dit doe je door naar INSTELLINGEN te gaan en te klikken op ALGEMEEN en IPHONE/IPAD OPSLAG. Binnen dit menu vind je alle apps en de opslagruimte die ze in gebruik nemen, op volgorde van groot naar klein. Je kan hier op je ongebruikte apps klikken om vervolgens de optie VERWIJDER APP te selecteren. Het is hier niet nodig om alle apps te verwijderen om zo veel opslagruimte over te houden, maar zorg er wel voor dat je altijd een buffer hebt van 10-20% van je totale geheugen.

Binnen dit menu is het ook mogelijk om een app op te ruimen, dit doe je door in hetzelfde menu te klikken op RUIM OP. Je verwijdert op deze manier de app wel, maar de data van de app blijft aanwezig op het toestel.

Je kan ook nog binnen de grote apps kijken om daar data te verwijderen. Zo kan je bijvoorbeeld binnen de Netflix app alle gedownloade films en series verwijderen terwijl je de Netflix app wel behoudt.

STAP 3 / STOP VERVERSEN VAN APPS OP DE ACHTERGROND

Het verversen van apps op de achtergrond kan soms handig zijn om meteen een up-to-date app te hebben zodra je hem opent. Het gebruikt echter ook veel onnodige resources. Wanneer je een traag toestel hebt kan je deze optie daarom beter uitzetten. Ga naar INSTELLINGEN en klik op VERVERS OP ACHTERGROND. Je kan met de bovenste optie alle apps ineens laten stoppen met verversen op de achtergrond. Is dat iets te radicaal voor je? Je kan daaronder ook per app kiezen of je hem wel of niet ververst wil hebben op de achtergrond door ze simpel aan of uit te vinken. Het waarschijnlijk verstandig om eerst individuele apps uit te schakelen. Bereik je niet het gewenste resultaat dan kan je altijd nog alle apps tegelijk uitzetten.

STAP 4 / ZET SIRI SUGGESTIES UIT

Ook al zijn ze soms handig, de suggesties die Siri geeft vereisen de nodige capaciteit van je toestel. Je kan deze uitzetten door in INSTELLINGEN te klikken op SIRI EN ZOEKEN en vervolgens de functies SUGGESTIES IN ZOEKEN en SUGGESTIES IN ZOEK OP uit te zetten. Ook hier kan je de instelling per app aanpassen als je de suggesties van Siri voor sommige apps wil blijven behouden.