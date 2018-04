Microsoft werkt aan een functie waarmee je tabbladen kan openen in Windows Verkenner. Deze optie zal met de Redstone 5-update in oktober worden uitgerold. Wie niet kan wachten tot dan, kan de functie nu al op zijn computer installeren met behulp van een third-party app.

Explorer++ is ideaal voor wie een documentverkenner met tabbladen wil hebben. De applicatie is gratis en open source, waardoor de software niet stiekem probeert extra applicaties op je systeem te installeren. Bovendien krijg je geen advertenties te zien en probeert Explorer++ je geen betalende versie aan te smeren. Hier kan je de applicatie downloaden (klik op Download 64-bit). Explorer++ werkt zonder installatie.

Wanneer je op de executabel van Explorer++ klikt, opent de applicatie zich met één tabblad. Om extra tabbladen toe te voegen, klik je op ‘File’ en kies je vervolgens voor ‘New tab’. Je kan eveneens Ctrl en T indrukken om een extra tabblad te openen. Explorer++ opent de nieuwe tabbladen automatisch bij Deze pc. Maak gebruik van de boomstructuur aan de linkerzijde om naar de map te gaan waarin je geïnteresseerd bent. Telkens wanneer je Explorer++ sluit en weer opent, krijg je dezelfde tabbladen te zien. Je kan daardoor je eigen structuur aanmaken waarmee jij vlot kan werken. Door dit slim aan te pakken, bespaar je jezelf een hoop werk.

Bookmarks

Voor wie veel mappen heeft die hij regelmatig raadpleegt, zijn tabbladen niet de ideale oplossing. Daarom biedt Explorer++ eveneens een bookmarkfunctie aan. Klik bovenaan op ‘Bookmarks‘ en kies vervolgens ‘Bookmark this tab’ om een bladwijzer te bewaren van de map die je open hebt staan. Herhaal dit proces voor alle belangrijke mappen en sluit alle tabbladen af. Je kan je bookmarks terugvinden onder het menu Bookmarks, maar je kan je bookmarks eveneens onder de adresbalk tonen. Ga daarvoor naar ‘View’, klik op ‘Toolbars’ en kies voor ‘Bookmarks’. Je ziet een witte balk verschijnen, zonder bookmarks erin. Om daar verandering in te brengen ga je naar ‘Bookmarks’ en klik je op ‘Organize Bookmarks’. Klik je bookmarks één voor één aan, kies voor ‘Properties’ en vink ‘Show on Boomarks Toolbar’ aan. Nu zie je al je bladwijzers mooi naast elkaar verschijnen.

Via het View-menu kan je Explorer++ verder naar je hand zetten. Zo kan je de grootte van de icoontjes aanpassen – gaande van Small Icons tot Extra Large Icons – en de verschillende mappen onder elkaar zetten met List. Klik op ‘Details’ indien je de grootte van de mappen wilt kunnen zien en kies voor ‘Tiles’ als je een soortgelijke lay-out als in Windows 10 wilt verkrijgen. Je kan je mappen sorteren met de ‘Sort By’-optie, of per soort sorteren met ‘Group By’. Hierdoor kan je het uiterlijk van Explorer++ erg hard op die van Windows laten lijken, of helemaal verschillend maken.