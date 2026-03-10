Nieuwe Outlook wordt beter bestand tegen internetpannes

Microsoft werkt aan een nieuwe functie voor Outlook for Windows die het programma beter bruikbaar moet maken wanneer je tijdelijk geen internetverbinding hebt. Gebruikers zullen binnenkort namelijk bijlagen aan e-mails kunnen toevoegen terwijl ze offline zijn. Zodra de internetverbinding terugkeert, worden de berichten automatisch verzonden.

De functie werd al in juli vorig jaar aangekondigd, maar de planning is ondertussen aangepast. Volgens Microsoft start de Targeted Release voor sommige gebruikers eind maart. De algemene uitrol voor alle gebruikers wereldwijd zou tegen eind april 2026 afgerond zijn, terwijl de beschikbaarheid voor GCC-omgevingen (speciale cloudomgevingen binnen Microsoft 365 die voor overheidsorganisaties) pas tegen eind mei volgt.

E-mails voorbereiden in offline modus

Met de nieuwe functie kunnen gebruikers een e-mail opstellen en daar meteen bestanden aan toevoegen, zelfs wanneer hun toestel geen internetverbinding heeft. De e-mail blijft dan als concept opgeslagen en wordt automatisch verstuurd zodra het toestel opnieuw online gaat. Die aanpak doet denken aan hoe andere online kantoorsoftware werkt. Ook daar kun je vaak verder werken wanneer je offline bent, waarna de wijzigingen later automatisch worden gesynchroniseerd.

De functie werkt alleen wanneer de offline modus van Outlook is ingeschakeld. In de instellingen kan je dat controleren via Algemeen> Offline. Daar moeten opties voor offline e-mail, agenda en contacten geactiveerd zijn, samen met de schakelaar “Include file attachments”. Voor bedrijven kan de functie beheerd worden via het beleid OWAMailboxPolicy-OfflineEnabledWin. Afhankelijk van hoe die policy geconfigureerd is, kan de functie standaard aan of uit staan. Microsoft benadrukt dat bestaande configuraties niet automatisch worden aangepast.

Handig voor onderweg

De nieuwe mogelijkheid moet Outlook praktischer maken voor wie vaak onderweg werkt of te maken heeft met instabiele internetverbindingen. Gebruikers kunnen zo alvast e-mails voorbereiden en bijlagen toevoegen, zonder te moeten wachten tot de verbinding opnieuw beschikbaar is. Zodra het toestel weer online gaat, verstuurt Outlook de berichten automatisch.