Muisaanwijzer verdwijnt door bug in Outlook (classic)

Microsoft onderzoekt een hardnekkige fout in Outlook (classic) waarbij de muisaanwijzer plots verdwijnt. De bug werd al weken geleden gemeld door gebruikers, maar is nu officieel erkend door de softwarereus.

Microsoft doet het probleem uit de doeken in een recent supportdocument. Voor sommige gebruikers maakt het probleem Outlook vrijwel onbruikbaar. Zodra de muisaanwijzer verdwijnt tijdens het navigeren door de interface, wordt het moeilijk om e-mails te openen, tekst te selecteren of berichten te kopiëren en plakken.

Volgens Microsoft treedt het probleem op wanneer gebruikers met hun muis over de Outlook-interface bewegen. De aanwijzer (en in sommige gevallen ook de tekstcursor) verdwijnt volledig uit beeld. Opvallend genoeg blijft de applicatie wel reageren: e-mails in de berichtenlijst veranderen bijvoorbeeld nog van kleur wanneer je erover beweegt. De fout lijkt zich niet uitsluitend tot Outlook te beperken. In mindere mate zijn ook andere Microsoft 365-apps getroffen, waaronder Microsoft OneNote.

Nog geen definitieve oplossing

Microsoft meldt dat het Outlook-team het probleem onderzoekt, maar geeft voorlopig geen tijdlijn voor een definitieve oplossing. Gebruikers die getroffen zijn, wordt aangeraden hun Microsoft 365-beheerder een supportticket te laten openen bij het Outlook Support Team. Daarbij moeten ook diagnostische logbestanden worden aangeleverd om de analyse te versnellen.

Tot er een structurele fix beschikbaar is, stelt Microsoft enkele tijdelijke work-arounds voor. In sommige gevallen verschijnt de muisaanwijzer opnieuw wanneer je op een e-mail in de berichtenlijst klikt nadat de cursor verdwenen is. Een andere methode is overschakelen naar Microsoft PowerPoint, daar in een bewerkbaar veld klikken en vervolgens terugkeren naar Outlook. Helpt ook dat niet, dan kan een herstart van de computer het probleem tijdelijk verhelpen.

Het is niet de eerste recente Outlook-hapering. Vorige maand loste Microsoft nog een probleem op waarbij Microsoft 365-gebruikers geen versleutelde e-mails meer konden openen na de beveiligingsupdates van december 2025.