Windows 11 25H2 en 24H2 kan bekabelde internetverbinding stukmaken

Alsof upgraden nog niet gevoelig genoeg ligt, duiken er opnieuw meldingen op dat recente versies van Windows 11 de bekabelde internetverbinding kunnen ‘wissen’. Gebruikers van zowel 25H2 als 24H2 klagen dat essentiële netwerkbestanden verdwijnen na een upgrade, met als gevolg: geen bekabelde internettoegang meer.

Het verhaal komt er amper een dag nadat een andere gebruiker Microsoft ervan beschuldigde zijn pc zonder toestemming naar Windows 11 te hebben geüpgraded. De overstap naar Windows 11 is vandaag nochtans belangrijk, zeker nu Windows 10 officieel niet langer ondersteund wordt, tenzij je bent ingeschreven op het Extended Security Updates (ESU)-programma. Maar zoals dit nieuwe geval aantoont, verloopt zo’n upgrade niet altijd vlekkeloos.

Essentiële netwerkmap gewist na update

Een getroffen gebruiker meldt via Reddit dat hij zijn systeem recent bijwerkte van Windows 11 23H2 naar 25H2. Kort daarna bleek de inhoud van zijn Dot3Svc-map volledig verdwenen. Die map bevat cruciale beleidsinstellingen voor Network Access Control (NAC). Zonder die configuratie werkt 802.1X-authenticatie dus niet meer, en verlies je toegang tot het netwerk via ethernet.

De Windows Wired Auto Config-service, beter bekend als dot3svc, beheert IEEE 802.1X-authenticatie voor bekabelde verbindingen. Zodra de bijhorende beleidsbestanden verdwijnen, kan het systeem zich niet langer correct authenticeren op een beveiligd netwerk. De gebruiker schrijft dat dit probleem niet nieuw is. Volgens hem dook het eerder al op bij upgrades van Windows 10 naar Windows 11, en zelfs bij eerdere jaarlijkse feature-updates zoals 23H2 en 24H2. In elk geval werd de dot3svc-map leeggemaakt, waarna het toestel volledig van het netwerk werd afgesloten — tot iemand handmatig een gpupdate uitvoerde terwijl het systeem wél verbonden was.

Oude fout die blijft terugkomen?

De formulering “still plaguing” (nog steeds geplaagd, nvdr.) is veelzeggend. Het probleem werd voor het eerst gemeld rond de periode van Windows 11 23H2 en 24H2, toen gebruikers vaststelden dat een in-place upgrade leidde tot 802.1X-authenticatieproblemen. Concreet konden ze niet langer via ethernet online. Dat is op zijn minst ironisch. Microsoft hamert er bij de installatie van Windows 11 op dat een internetverbinding verplicht is, maar in sommige gevallen lijkt diezelfde upgrade nadien net voor netwerkproblemen te zorgen.

Online circuleren meerdere discussiethreads over het issue. Opvallend is dat Microsoft het probleem nooit officieel opnam in zijn publieke Windows Health Dashboard. Toch suggereren gebruikers dat het bedrijf het stilzwijgend heeft aangepakt via de Patch Tuesday-updates van november en december 2024.

Slechts één werkbare oplossing

Voor wie vandaag met het probleem geconfronteerd wordt, lijkt er voorlopig maar één praktische oplossing te zijn: het toestel verbinden met een werkende wifi-verbinding en vervolgens handmatig een gpupdate uitvoeren. Die opdracht vernieuwt de Group Policy-instellingen en herstelt de correcte netwerkpolicies, waardoor 802.1X-authenticatie opnieuw functioneert. Dat is uiteraard geen elegante fix, zeker niet in omgevingen waar toestellen uitsluitend via bekabelde netwerken werken. Bovendien vereist het dat er tijdelijk een alternatieve verbinding beschikbaar is, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is in streng afgeschermde bedrijfsnetwerken.

De situatie illustreert opnieuw hoe gevoelig grote Windows 11-upgrades blijven, zeker in professionele omgevingen waar netwerkconfiguraties complexer zijn dan in een doorsnee thuissituatie. Of Microsoft het probleem officieel zal erkennen en structureel oplossen in een volgende update, is voorlopig onduidelijk. Tot dan blijft voorzichtigheid bij feature-updates geen overbodige luxe.