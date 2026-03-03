Boze gebruiker noemt Microsoft “idioot” na ‘automatische upgrade’ naar Windows 11

Een gefrustreerde Windows-gebruiker heeft Microsoft publiekelijk “idioot” genoemd nadat zijn pc volgens hem zonder toestemming werd geüpgraded naar Windows 11. Het verhaal dook begin deze week op via Reddit en zorgt opnieuw voor discussie over hoe dwingend Microsoft gebruikers richting zijn nieuwste besturingssysteem stuurt.

De context is belangrijk. De officiële ondersteuning van Windows 10 liep medio oktober vorig jaar af. Sindsdien biedt Microsoft enkel nog maandelijkse beveiligingsupdates aan via het Extended Security Updates-programma (ESU). Wie daar niet op intekent, kan alleen volledig ondersteund blijven door over te stappen naar Windows 11.

De gebruiker in kwestie had die overstap bewust uitgesteld. Naar eigen zeggen kreeg hij al maandenlang meldingen om te upgraden. Telkens klikte hij die weg. De pop-ups zouden steeds frequenter zijn verschenen, met zelfs ‘install update’-opties die opvallend dicht bij de knoppen voor afsluiten of herstarten opdoken.

De situatie liep uit de hand toen hij zijn pc een halfuur onbeheerd liet terwijl hij ging douchen. Bij terugkomst bleek Windows 11 bezig met installeren. Het ging om een in-place upgrade van Windows 10 naar Windows 11, waarbij bestanden en programma’s behouden blijven maar het systeem zelf wordt bijgewerkt. Het eerste wat hem opviel? De gecentreerde Startknop en taakbalk, een ontwerpkeuze waar hij zich openlijk aan ergert. In zijn Redditpost vraagt hij zich af “welke idioot dacht dat dat een goed idee was”.

Automatische update of toch bevestigd?

Of Microsoft hier effectief zonder expliciete toestemming een grote versie-upgrade heeft doorgedrukt, valt moeilijk met zekerheid te zeggen. Het bedrijf staat erom bekend gebruikers stevig aan te moedigen om te upgraden, maar in principe worden grote feature-updates niet automatisch geïnstalleerd zonder bevestiging. Patch Tuesday-updates vormen een uitzondering, al bevatten die tegenwoordig ook geregeld nieuwe functies.

Een sleutelrol in dit verhaal lijkt weggelegd voor update KB5001716. Die werd in juli 2025 aangepast en is verantwoordelijk voor de nadrukkelijke upgrade-meldingen richting Windows 11. Diezelfde update werd bovendien vaak geïnstalleerd, zonder dat gebruikers daar expliciet over werden geïnformeerd. Het is dus mogelijk dat een oudere versie van die update nog actief was op het systeem, of dat er ergens in het proces onbedoeld een bevestiging is gegeven. Een bug is evenmin uitgesloten. Windows blijft, ondanks jaren optimalisatie, gevoelig voor onverwacht updategedrag.

Zonder logbestanden blijft het gissen naar wat er precies is gebeurd. Maar het incident toont wel hoe gevoelig het onderwerp ligt nu Windows 10 officieel buiten de reguliere ondersteuning valt.

Windows 10 blijven gebruiken: wat kan je doen?

Voor wie koste wat kost bij Windows 10 wil blijven, zijn er enkele ingrepen mogelijk. Zo kan je een datalimiet instellen de ‘Netwerk en internet’-instellingen. Kies daar voor geavanceerde netwerkinstellingen en Dataverbruik. Daar vind je een knop ‘Limiet invoeren’. Daardoor behandelt Windows updates als potentieel datagevoelig en worden grote downloads minder snel automatisch uitgevoerd. Een meer drastische maatregel is het volledig uitschakelen van de Windows Update-service.

© Clickx/Marijn Ceulemans

Toch is dat niet zonder risico. Een systeem dat niet up-to-date is, vormt een reële bedreiging voor je digitale veiligheid, zeker als je veel online actief bent. Sinds het einde van de reguliere ondersteuning voor Windows 10 zijn beveiligingsupdates alleen nog beschikbaar via het ESU-programma. Updates volledig blokkeren zonder alternatieve bescherming is dus geen vrijblijvende keuze.

De frustratie van gebruikers is begrijpelijk. Niemand zit te wachten op een besturingssysteem dat zich opdringt of fundamentele interfacewijzigingen zonder duidelijke instemming doorvoert. Tegelijk probeert Microsoft de overstap naar Windows 11 te versnellen in het belang van beveiliging en uniformiteit.