Windows 10-pc trager na upgrade naar Windows 11? Microsoft legt uit waarom

Wie onlangs zijn Windows 10-pc upgradede naar Windows 11 en daarna het gevoel heeft gekregen dat zijn pc niet bepaald sneller is geworden, beeldt zich dat niet in. Microsoft heeft nu officieel bevestigd wat al langer werd vermoed: een van de meest besproken prestatieverbeteringen in Windows 11 werkt alleen optimaal na een volledig schone installatie.

Voor gebruikers die hoopten dat een simpele upgrade vanuit Windows 10 automatisch voor extra snelheid en soepelheid zou zorgen, is dat geen goed nieuws. Tegelijk verklaart het waarom sommige systemen na de overstap merkbaar vlotter aanvoelen, terwijl andere nauwelijks verschil tonen.

De zogenaamde performance boost zit diep in de kern van het besturingssysteem. Microsoft voerde in Windows 11 verschillende optimalisaties door op systeemniveau, waaronder verbeterd geheugenbeheer, efficiëntere systeemscheduling en een strakkere aanpak van achtergrondservices. Ook werd de impact van oude, verouderde processen verminderd. Het moet Windows 11 sneller doen reageren, soepeler laten draaien en efficiënter doen omgaan met moderne hardware. Vooral systemen met recente CPU’s, snelle ssd’s en voldoende RAM zouden daar baat bij moeten hebben. Maar volgens Microsoft worden die optimalisaties niet volledig geactiveerd wanneer je Windows 10 simpelweg bijwerkt via een in-place upgrade.

Schone installatie blijkt nodig

Wie vanuit Windows 10 upgradet, neemt meer mee dan alleen zijn bestanden en apps. Ook oude systeembestanden, verouderde drivers, registervermeldingen en achtergrondservices worden grotendeels overgezet. En net daar wringt het schoentje. Een schone installatie verwijdert die digitale ballast volledig. Daardoor kan Windows 11 zijn nieuwste prestatieconfiguraties correct toepassen, moderne beveiligings- en virtualisatiefuncties inschakelen en het opstart- en achtergrondgedrag van nul optimaliseren. Met andere woorden: het systeem krijgt een echte frisse start. Microsoft bevestigt volgens WinCentral ook dat alleen een clean install garandeert dat alle nieuwe prestatieverbeteringen effectief actief zijn.

In-place upgrade versus clean install

Een in-place upgrade is veruit de populairste optie. Je bestanden, instellingen en applicaties blijven behouden en het hele proces is relatief snel afgerond. Dat maakt het laagdrempelig, maar het betekent ook dat eventuele oude fouten, restanten of inefficiënties mee verhuizen naar Windows 11. Dat kan de prestaties drukken of kleine bugs veroorzaken. Een schone installatie daarentegen wist het systeem volledig en installeert Windows 11 vanaf nul. Dat levert volgens Microsoft de maximale prestatiewinst en doorgaans ook meer stabiliteit op lange termijn. Dat heeft natuurlijk ook een keerzijde: je moet applicaties opnieuw installeren en je data handmatig terugzetten.

Niet iedereen zal het verschil even hard merken. Wie zijn pc vooral gebruikt voor lichte taken zoals surfen, mailen en streaming, zal mogelijk weinig winst zien. Maar merk je dat je systeem na de upgrade trager aanvoelt, heb je recent hardware geüpgraded (denk aan een nieuwe ssd, extra RAM of een andere CPU) of gebruik je je pc intensief voor gaming of productiviteit, dan kan een schone installatie wel degelijk het overwegen waard zijn.

Enkel via clean install?

Op dit moment heeft Microsoft geen plannen aangekondigd om deze volledige prestatieboost ook beschikbaar te maken voor systemen die via een in-place upgrade zijn bijgewerkt. Het bedrijf blijft schone installaties aanbevelen voor wie de beste prestaties en stabiliteit wil. Die aanpak past bovendien in Microsofts bredere strategie om oudere, legacycomponenten geleidelijk uit Windows te verwijderen en het platform verder te moderniseren.

Wie de stap zet naar een clean install, moet dus eerst zeker zijn dat er een volledige back-up is van belangrijke bestanden. Gebruik uitsluitend de officiële Windows 11-installatiemedia van Microsoft en controleer vooraf of de juiste drivers beschikbaar zijn voor je toestel. Vermijd in elk geval externe ‘prestatie verbeterende’-tools die zogezegd snelheidswinst kunnen boeken. Zulke software veroorzaakt vaak meer problemen dan ze oplost en bevat niet zelden malware.

De boodschap van Microsoft is in elk geval helder: wie het maximale uit Windows 11 wil halen, komt voorlopig niet onder een schone installatie uit. Een eenvoudige upgrade is handig, maar daarmee haal je wellicht niet het volledige potentieel uit je hardware.