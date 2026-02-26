Microsoft lanceert Windows 11 26H1, maar niet voor iedereen

Microsoft heeft officieel Windows 11 versie 26H1 gelanceerd. Het gaat om de eerste belangrijke Windows-release van 2026, al is het geen klassieke feature-update zoals gebruikers gewend zijn.

Windows 11-versie 26H1 is namelijk specifiek bedoeld voor nieuwe hardware en zal niet via Windows Update verschijnen op bestaande pc’s. De release onderstreept Microsofts strategie om Windows nauwer af te stemmen op de volgende generatie processors en pc-architecturen die dit jaar op de markt komen, meldt WinCentral.

Wat is Windows 11 versie 26H1?

In tegenstelling tot reguliere halfjaarlijkse feature-updates is versie 26H1 geen brede upgrade voor alle Windows-gebruikers. Het gaat om een gespecialiseerde release die ontworpen is om nieuwe hardwareplatformen optimaal te ondersteunen. Zie het als een Windows-versie die klaar is voor de nieuwste generatie pc’s, eerder dan een update die bestaande systemen vernieuwt. Microsoft gebruikt deze aanpak om ondersteuning voor nieuwe chiparchitecturen en platformverbeteringen vanaf dag één te garanderen.

Windows 11 versie 26H1 wordt uitsluitend meegeleverd met bepaalde nieuwe toestellen. Vooral systemen met de nieuwste chiptechnologieën, zoals de volgende generatie ARM-processors (waaronder bijvoorbeeld de Snapdragon X2 van Qualcomm) behoren tot de doelgroep. Gebruikers met een bestaande Windows 11-installatie zullen deze versie dus niet via Windows Update ontvangen. Ook een manuele upgrade of in-place installatie op oudere systemen behoort niet tot de mogelijkheden.

Beschikbaar sinds februari 2026

De uitrol van Windows 11 versie 26H1 ging officieel van start op 10 februari 2026. Deze release bevat de nieuwste builds die specifiek afgestemd zijn op apparaten binnen Microsofts nieuwe hardware-roadmap. Net als andere Windows-versies blijft 26H1 wel gewoon beveiligingsupdates en kwaliteitsverbeteringen ontvangen via de maandelijkse updatecyclus.

Een belangrijk verschil met andere Windows-versies is het updatepad. PC’s die met versie 26H1 worden geleverd, volgen niet automatisch dezelfde upgradecyclus als systemen op bijvoorbeeld versie 25H2. Dat komt doordat versie 26H1 gebaseerd is op een andere kernarchitectuur. Hierdoor zullen deze toestellen niet automatisch overstappen naar de volgende grote feature-update later in 2026. Microsoft zal daarvoor een afzonderlijk upgradepad voorzien.

Focus op prestaties en nieuwe hardware

Hoewel versie 26H1 geen grote nieuwe functies introduceert voor eindgebruikers, ligt de focus op optimalisatie. Microsoft wil ervoor zorgen dat nieuwe chipsets maximaal benut worden, met verbeteringen op vlak van prestaties, energie-efficiëntie en algemene stabiliteit. Vooral bij ARM-gebaseerde systemen en nieuwe generaties mobiele processors kan dat resulteren in betere batterijduur en snellere respons.

Voor de meeste Windows-gebruikers verandert er voorlopig dus niets. PC’s die vandaag draaien op Windows 11 versie 24H2 of 25H2 blijven gewoon hun gebruikelijke updates ontvangen. Microsoft plant nog steeds een bredere feature-update later dit jaar, vermoedelijk onder de naam versie 26H2. Die zal wel beschikbaar zijn voor een veel groter aantal toestellen.