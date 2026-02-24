Microsoft breidt Extended Security Updates uit naar extra Windows-versies

Microsoft breidt zijn Extended Security Updates-programma (ESU) verder uit. Naast Windows 10 krijgen nu ook meerdere oudere zakelijke Windows-edities drie jaar extra beveiligingsupdates boven op hun oorspronkelijke einddatum.

Het gaat om Windows 10 Enterprise LTSB 2016, Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB en Windows Server 2016. Daarmee richt Microsoft zich nadrukkelijk op bedrijven die hun systemen niet onmiddellijk kunnen of willen upgraden.

Drie jaar extra beveiliging

De levenscyclus van Windows 10 Enterprise LTSB 2016 en Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB zou oorspronkelijk aflopen op 13 oktober 2026. Dankzij de uitbreiding van het ESU-programma ontvangen deze versies nu nog drie jaar extra beveiligingsupdates. Ook Windows Server 2016 krijgt uitstel. De ondersteuning zou daar eindigen in januari 2027, maar wordt eveneens met drie jaar verlengd.

Eerder had Microsoft al beslist om via ESU extra beveiligingsupdates aan te bieden voor Windows 10 na het officiële einde van de ondersteuning in oktober 2025. Particuliere gebruikers krijgen die updates tot minstens oktober 2026 gratis, terwijl bedrijven moeten betalen voor een langere verlenging.

Wat kost het bedrijven?

De deelname aan het ESU-programma is vrijwillig, maar niet gratis. Voor zakelijke klanten stijgen de kosten per apparaat elk jaar. In het eerste jaar bedraagt de prijs 61 dollar per toestel. In het tweede jaar verdubbelt dat bedrag naar 122 dollar, en in het derde jaar loopt het op tot 244 dollar per apparaat. Bedrijven die hun toestellen beheren via Microsoft-cloudoplossingen zoals Microsoft Intune of Windows Autopatch krijgen korting: daar kost het eerste jaar 45 dollar per toestel. Voor grotere organisaties kunnen die bedragen snel oplopen — soms zelfs tot een hoger totaal dan een volledige migratie naar een nieuwere Windows-versie.

Microsoft benadrukt dat het programma bedoeld is voor bedrijven die niet meteen kunnen upgraden. Migraties naar nieuwere Windows-versies zijn vaak complex, duur en tijdrovend. Bovendien draaien sommige systemen in productieomgevingen waar stabiliteit cruciaal is en onverwachte veranderingen onaanvaardbaar zijn. Met de ESU-verlenging krijgen organisaties extra tijd om hun overstap zorgvuldig te plannen zonder meteen beveiligingsrisico’s te lopen.

Geen structurele oplossing

Toch maakt Microsoft duidelijk dat het ESU-programma geen langetermijnstrategie is. De extra updates bevatten uitsluitend beveiligingspatches en geen nieuwe functies of verbeteringen. Het bedrijf adviseert ondernemingen daarom om zo snel mogelijk over te stappen op recentere versies, zoals Windows 11 25H2, Windows Server 2025 of Windows Enterprise LTSC 2024.