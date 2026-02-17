Marktaandeel Windows 10 in vrije val: Windows 11 rukt op

Het gebruik van Windows zit middenin de grootste verschuiving in bijna tien jaar. Windows 11 wint maand na maand aan marktaandeel, terwijl Windows 10 gestaag terrein verliest. Die evolutie komt niet als een verrassing, maar het tempo versnelt nu zichtbaar.

De omslag is niet het gevolg van één enkele factor. Het is een combinatie van aflopende ondersteuning, strengere beveiligingseisen en nieuwe hardware die de balans definitief richting Windows 11 doet doorslaan. Toen Windows 11 werd gelanceerd, bleef de adoptie aanvankelijk achter. Strenge hardwarevereisten zoals TPM 2.0 en Secure Boot zorgden ervoor dat veel oudere pc’s niet in aanmerking kwamen voor een upgrade. Daarbovenop kwamen gebruikers die twijfelden door de vernieuwde interface en wijzigingen in de taakbalk en het startmenu.

Vandaag ziet het plaatje er anders uit. Windows 11 heeft volgens Statcounter op dit moment (bij Windows-gebruikers) een wereldwijd marktaandeel van 62,16 procent. Windows 10 zakt weg naar 36,03 procent. In België verloopt de adoptie duidelijk sneller dan gemiddeld, met respectievelijk 72,53 procent voor Windows 11 en 26,72 procent voor Windows 10. Hoewel exacte cijfers verschillen per analysetool, wijzen alle grote meetplatformen in dezelfde richting. Windows 11 groeit consequent van maand tot maand, terwijl Windows 10 geleidelijk maar onafwendbaar daalt.

Wereldwijd marktaandeel van Windows 11 versus Windows 10 © Statcounter

Marktaandeel in België van Windows 11 tegenover Windows 10 © Statcounter

Het gaat niet om een plotse massamigratie, maar het is eigenlijk vervangingsgolf. Elke nieuwe pc die over de toonbank gaat, heeft vrijwel altijd Windows 11 voorgeïnstalleerd. Daardoor stijgt het aandeel van het nieuwe besturingssysteem automatisch, terwijl Windows 10 langzaam uit de markt verdwijnt.

End of life Windows 10 verandert alles

De belangrijkste katalysator voor deze verschuiving is het aflopen van de ondersteuning voor Windows 10. Sinds Microsoft in oktober van 2025 officieel stopte met gratis beveiligingsupdates, veranderde de situatie fundamenteel.

Particuliere gebruikers lopen sindsdien een groter beveiligingsrisico als ze op Windows 10 blijven. Al kan je in Europa wel nog een extra jaar de belangrijkste beveiligingsupdates krijgen via Extended Security Updates. Onderwijsinstellingen en grote organisaties versnelden hun migratieplannen om compliant en veilig te blijven. In 2026 een niet-ondersteund besturingssysteem blijven gebruiken, is in een wereld van ransomware en zero-day-aanvallen simpelweg geen realistische optie meer.

Beveiliging doorslaggevend

Windows 11 is meer dan een visuele update. Het besturingssysteem is vanaf de basis ontworpen met moderne beveiliging als uitgangspunt. TPM-gebaseerde encryptie is verplicht, kernelisolatie werd verbeterd en de bescherming tegen firmware-aanvallen is versterkt. Ook op virtualisatie gebaseerde beveiliging speelt een grotere rol dan ooit. Voor ondernemingen zijn dit geen optionele extra’s, maar noodzakelijke voorwaarden binnen strengere beveiligingsmodellen zoals zero-trust. Die realiteit duwt organisaties richting Windows 11.

Daar komt nog bij dat moderne hardware officieel niet langer Windows 10 ondersteunt. Nieuwe laptops met recente Intel-, AMD- of ARM-processors worden uitsluitend geleverd met Windows 11. Fabrikanten testen en optimaliseren hun drivers niet langer actief voor Windows 10. Bovendien draaien nieuwe AI-pc’s en Copilot-gerichte apparaten uitsluitend op Windows 11. Naarmate oudere toestellen worden vervangen, verdwijnt Windows 10 automatisch uit het straatbeeld.

Wat met Windows 10-gebruikers?

Toch zijn er nog miljoenen gebruikers die op Windows 10 blijven. Vaak gaat het om oudere hardware die niet voldoet aan de vereisten van Windows 11, gebruikers die de klassieke interface verkiezen of systemen die afhankelijk zijn van gespecialiseerde software. Die groep krimpt echter maand na maand. Sommige gebruikers kiezen voor Extended Security Updates om tijdelijk veilig te blijven. Anderen stappen over naar Linux of kopen een nieuwe pc waarop Windows 11 standaard geïnstalleerd staat.

Alles wijst erop dat Windows 11 zijn opmars in 2026 verderzet. Windows 10 evolueert naar een legacyplatform dat vooral op oudere machines blijft draaien. Microsoft richt zijn innovatie volledig op Windows 11 en toekomstige versies. Nieuwe functies rond AI, cloudintegratie en beveiliging zullen niet meer naar Windows 10 komen. De ontwikkelingsfocus ligt duidelijk elders. De cijfers laten dan ook weinig ruimte voor twijfel. Windows 11 is vandaag zowel het heden als de toekomst van het Windows-platform. Windows 10 kende een indrukwekkende levensduur, maar zijn tijd loopt onmiskenbaar ten einde. Voor wie vandaag nog op Windows 10 werkt, is de vraag niet langer of een overstap nodig is, maar wanneer die zal moeten gebeuren.