Microsoft stopt met Contact Masking in Outlook na aanhoudende verwarring

Microsoft trekt binnenkort definitief de stekker uit een al jaren bestaande Outlook-functie. Het gaat om Contact Masking, een optie die voorgestelde ontvangers kon verbergen bij het opstellen van e-mails. De beslissing volgt op aanhoudende feedback van gebruikers, die de werking van de functie verwarrend vonden.

De wijziging werd aangekondigd via het Microsoft 365 Admin Center (gespot door Neowin) en gaat in op 31 maart 2026. Opvallend: IT-beheerders hebben geen mogelijkheid om de functie actief te houden of de wijziging uit te stellen.

Contact Masking speelde zich af in de adresbalk van Outlook. Wanneer je in de Aan-, Cc- of Bcc-regel begon te typen, stelde Outlook automatisch contactpersonen voor op basis van eerdere communicatie. Door op het kruisje naast een naam te klikken, kon je die contactpersoon verbergen als toekomstige suggestie. De contactpersoon werd daarmee als het ware ‘gemaskeerd’. Wat minder duidelijk was voor veel gebruikers, is dat die actie niet beperkt bleef tot Outlook alleen. De verborgen contactpersonen verdwenen ook uit suggesties in andere Microsoft 365-diensten, zoals Microsoft Teams en Microsoft 365 Search.

Contact Masking te verwarrend

Hoewel Outlook kort de mogelijkheid bood om een verborgen contact binnen vijf seconden ongedaan te maken, bleek het totaalplaatje voor veel gebruikers te ondoorzichtig. Volgens Microsoft leidde Contact Masking de afgelopen jaren tot herhaaldelijke escalaties en supportvragen. Gebruikers begrepen niet altijd waarom bepaalde contactpersonen plots niet meer opdoken in suggesties, ook niet in andere apps binnen het ecosysteem. Daarom wordt de functie volledig geschrapt, zonder alternatief. Na 31 maart 2026 zullen eerder verborgen contactpersonen opnieuw zichtbaar worden in Outlook en andere Microsoft 365-diensten.

Microsoft benadrukt dat deze stap zorgt voor consistenter gedrag tussen apps, omdat Contact Masking wel invloed had op meerdere diensten, maar geen echte suite-brede contactinstelling was. Voor eindgebruikers verandert er weinig in de dagelijkse werking van Outlook, behalve dat verborgen contacten weer als automatische suggesties kunnen verschijnen. Voor IT-afdelingen is het vooral belangrijk om interne documentatie en gebruikersinstructies bij te werken, aangezien ze de wijziging niet zelf kunnen beheren of tegenhouden.

De beslissing past in een bredere trend waarbij Microsoft functionaliteit vereenvoudigt, soms ten koste van nichefuncties die voor een beperkte groep gebruikers wel degelijk nuttig waren. Vanaf eind maart is Contact Masking definitief verleden tijd in Microsoft Outlook, en moeten gebruikers opnieuw wennen aan een iets minder ‘selectieve’ adresbalk.