Microsoft schrapt beveiligingsoptie in Edge-wachtwoordbeheer

Microsoft voert een opvallende wijziging door in de ingebouwde wachtwoordmanager van Microsoft Edge. Wie zijn opgeslagen wachtwoorden vandaag extra beveiligt met een aparte, zelfgekozen hoofdwachtwoord, zal binnenkort moeten overschakelen op apparaatverificatie via Windows Hello of de standaard aanmeldmethode van het toestel.

De verandering gaat in met Edge 146, dat momenteel beschikbaar is in het Beta Channel en in de week van 12 maart 2026 breed wordt uitgerold. Tot nu toe bood Edge twee manieren om opgeslagen wachtwoorden en automatische invulgegevens te beveiligen: via Windows Hello (bijvoorbeeld met gezichtsherkenning of vingerafdruk) of via een afzonderlijk ingestelde hoofdwachtwoord. Die tweede optie verdwijnt. Vanaf Edge 146 kunnen gebruikers geen nieuw aangepast hoofdwachtwoord meer instellen via de wachtwoordinstellingen. Wie er al één gebruikt, krijgt een melding dat de functie op 4 juni 2026 definitief stopt. Op die datum worden resterende gebruikers automatisch overgezet naar apparaatverificatie.

Waarom Microsoft deze keuze maakt

Hoewel het verdwijnen van een extra beveiligingslaag voor sommige gebruikers als een stap terug kan aanvoelen, ziet Microsoft dat anders. Een zelfgekozen hoofdwachtwoord is namelijk niet herstelbaar. Wie het vergeet, kan enkel het volledige browserprofiel verwijderen om opnieuw toegang te krijgen. Apparaatverificatie (via Windows Hello of de standaard aanmeldmethode van het systeem) biedt volgens Microsoft meer veiligheid én gebruiksgemak. Biometrische verificatie met gezicht of vingerafdruk is moeilijker te misbruiken en voorkomt dat gebruikers zichzelf buitensluiten. De ingreep past in een bredere strategie waarbij Microsoft Edge steeds sterker wordt geïntegreerd met het Windows-ecosysteem, inclusief beveiligingsfuncties.

Wat betekent dit voor gebruikers?

Wie vandaag een aangepast hoofdwachtwoord gebruikt in Edge, hoeft niet meteen actie te ondernemen. De functie blijft nog enkele maanden actief. Tegen 4 juni 2026 wordt iedereen automatisch gemigreerd naar apparaatverificatie. Daarnaast kondigde Microsoft nog aan dat Edge 150 de laatste ondersteunde versie van de browser zal zijn voor macOS 12 Monterey. Voor de meeste gebruikers zal de overstap naar Windows Hello of toestelverificatie weinig impact hebben. Toch lijkt deze beslissing het einde van een periode waarin Edge probeerde een volwaardige, losstaande wachtwoordmanager te zijn.