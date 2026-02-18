Firefox niet meer ondersteund op oudere Windows-versies

Mozilla zet definitief een punt achter de ondersteuning van Firefox op oudere Windows-versies. Vanaf eind februari 2026 ontvangen gebruikers van Windows 7, 8 en 8.1 geen beveiligingsupdates meer voor de browser. Wie Firefox veilig wil blijven gebruiken, moet upgraden naar een ondersteunde Windows-versie of overstappen naar Linux.

Opvallend is dat Firefox nog jarenlang ondersteuning bood voor Windows 7, terwijl Microsoft de officiële support voor dat besturingssysteem al in 2023 beëindigde. Mozilla hield de browser langer in leven via het Extended Support Release (ESR)-kanaal. Oorspronkelijk zou Firefox 115 via het ESR-programma ondersteund worden tot september 2024. Die deadline werd eerst opgeschoven naar 2025 en later opnieuw verlengd tot maart 2026. Volgens Mozilla moest die extra tijd gebruikers de kans geven om de overstap te maken, terwijl kritieke beveiligingsupdates beschikbaar bleven.

Nu bevestigt Mozilla in zijn officiële ondersteuningsdocumentatie dat Firefox 115 ESR de laatste versie is die nog werkt op Windows 7, 8 en 8.1. Updates via het ESR-kanaal lopen nog tot eind februari 2026. Daarna stopt de ondersteuning definitief. Gebruikers die op een van deze oudere Windows-versies blijven, verliezen niet alleen nieuwe functies, maar ook essentiële beveiligingspatches.

Windows upgraden of overstappen op Linux

Mozilla adviseert gebruikers om over te stappen naar een ondersteunde Windows-versie, zoals Windows 10 of Windows 11. Alleen zo blijven ze beveiligingsupdates ontvangen voor Firefox en andere moderne browsers. Op niet-ondersteunde besturingssystemen worden geen beveiligingsupdates meer uitgebracht. Bekende kwetsbaarheden blijven dan openstaan, wat het risico op malware, ransomware en andere aanvallen vergroot.

Bovendien wordt het voor Mozilla steeds moeilijker en duurder om een moderne browser compatibel te houden met verouderde platformen zonder actieve ondersteuning van Microsoft. Voor wie geen mogelijkheid heeft om te upgraden naar een recente Windows-versie, schuift Mozilla een alternatief naar voren: overstappen naar Linux. De meeste Linux-distributies leveren Firefox standaard mee als browser, waardoor gebruikers meteen verder kunnen zonder extra installatie.

Met deze beslissing komt er definitief een einde aan een tijdperk. Firefox was een van de laatste grote browsers die Windows 7 nog ondersteunde. Vanaf maart 2026 is de boodschap duidelijk: wie veilig wil blijven surfen, moet zijn besturingssysteem moderniseren of een ander platform kiezen.