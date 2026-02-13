AppControl is het Taakbeheer dat je altijd al wou in Windows 11

De standaard Taakbeheerder in Windows 11 volstaat voor wie snel een vastgelopen app wil afsluiten, maar daar stopt het ook vaak. Geavanceerde functies ontbreken, de stabiliteit laat het soms afweten en hier en daar duiken vreemde bugs op. Wie vindt dat Microsoft meer uit zijn eigen tool had kunnen halen, kan nu uitwijken naar een nieuw alternatief: AppControl.

AppControl profileert zich als een volwaardige vervanger voor Taakbeheer, met één duidelijke troef: uitgebreide prestatiegeschiedenis. De applicatie toont niet alleen realtime prestaties, maar houdt ook bij wanneer apps worden gestart, hoeveel systeembronnen ze opslorpen en hoe dat gedrag zich over tijd ontwikkelt. Zo kan je exact terugspoelen om te zien wanneer een bepaalde toepassing plots je geheugen begon vol te trekken, de processor zwaar belastte of je schijfactiviteit deed pieken. De tool bewaart tot drie dagen aan activiteit, wat bijzonder handig is bij moeilijk te traceren prestatieproblemen.

© AppControl

Elke app die je opent, verschijnt automatisch op een tijdlijn. Opvallend is dat AppControl ook detecteert wanneer een programma voor het eerst wordt uitgevoerd. Dat maakt het eenvoudiger om ongewenste of verdachte software te spotten.

Diepere inzichten en slimme meldingen

Klik je op een lopend proces, dan krijg je een korte uitleg over wat het precies doet. Daarnaast zie je welke toepassing het proces heeft gestart, wie de uitgever is, waar het bestand zich bevindt en andere technische details. Elke actieve app krijgt bovendien een eigen prestatiegeschiedenis, zodat je een duidelijk overzicht krijgt van het individuele gedrag. Net als bij de standaard Taakbeheerder kan je processen beëindigen wanneer dat nodig is. Alleen krijg je hier aanzienlijk meer context bij wat je precies afsluit.

Een van de interessantere functies is het meldingssysteem. AppControl kan waarschuwingen sturen wanneer belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden, bijvoorbeeld als een app toegang vraagt tot je microfoon of webcam, of wanneer een niet-ondertekende toepassing actief is. Daarnaast kan je zelf regels opstellen. Zo kan je bepaalde uitgevers blokkeren of specifieke applicaties automatisch uitschakelen als ze ongewenst gedrag vertonen. Dat geeft gebruikers meer controle dan wat Windows 11 standaard biedt.

CPU-temperatuur in real time

Waar de klassieke Taakbeheerder nog altijd tekortschiet, is het monitoren van de CPU-temperatuur. AppControl vult dat gat op door zowel CPU- als GPU-temperaturen in real time te tonen. Voor de GPU bestaat die mogelijkheid in Windows al langer, maar zonder uitgebreide historiek. AppControl combineert beide met een duidelijke tijdlijn.

Het enige minpunt is volgens sommige gebruikers de interface. Die oogt eerder als een mobiele Android-app dan als een klassieke Windows-toepassing. Een ontwerp in WinUI had het geheel wellicht beter laten aansluiten bij de moderne Windows-stijl.

AppControl voorlopig gratis

AppControl is momenteel gratis beschikbaar via de officiële website van de ontwikkelaars. Zij geven aan dat ze de tool hebben gebouwd uit frustratie over de beperkingen van de standaard Taakbeheerder in Windows 11. Voorlopig zijn alle functies kosteloos te gebruiken, al sluiten de makers niet uit dat er in de toekomst premiumfuncties volgen als de interesse groot genoeg blijkt. Voor wie meer inzicht wil in wat er écht op de achtergrond van Windows 11 gebeurt, lijkt AppControl alvast een interessante toevoeging.