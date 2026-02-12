Google laat je persoonlijke info verwijderen uit zoekresultaten

Google heeft het plan opgevat om zijn privacytools verder uit te breiden. Het bedrijf heeft een update uitgerold voor de functie ‘Resultaten over jou’ en introduceert tegelijk een nieuwe, vereenvoudigde manier om expliciete beelden van jezelf uit zoekresultaten te laten verwijderen.

De bedoeling is duidelijk: gebruikers meer controle geven over hun digitale voetafdruk. Met ‘Resultaten over jou‘ kan je Google vragen om zoekresultaten te monitoren waarin jouw persoonlijke gegevens opduiken. Verschijnt je informatie ergens in Search, dan krijg je een melding en kan je een verwijderingsverzoek indienen. Tot nu toe ging het vooral om je thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer. De nieuwe update gaat een stap verder, zo laat de zoekreus weten in een blog. Google kan nu ook waarschuwen wanneer zoekresultaten gevoelige overheidsdocumenten bevatten, zoals gegevens uit een paspoort of rijbewijs.

Expliciete beelden sneller laten verwijderen

Naast de update van ‘Resultaten over jou’ introduceert Google een aparte, laagdrempelige tool om ongewenste expliciete afbeeldingen te laten verwijderen uit zoekresultaten. Het proces is eenvoudiger gemaakt:

Klik op de drie puntjes rechtsboven bij een afbeeldingsresultaat

Kies ‘Resultaat verwijderen’

Selecteer ‘Het toont een seksueel getint beeld’ (in de screenshot hieronder is die optie nog niet zichtbaar).

© Clickx/Marijn Ceulemans

Nieuw is dat je meerdere afbeeldingen tegelijk kan aanduiden, in plaats van voor elk resultaat een aparte aanvraag te moeten indienen. Via de ‘Resultaten over jou’-hub kan je vervolgens de status van je verzoeken opvolgen.

Extra filters tegen ongewenste content

Google meldt ook dat er bijkomende, optionele beveiligingen beschikbaar zijn die gelijkaardige volwassen content proactief kunnen filteren bij toekomstige zoekopdrachten. De aankondiging past binnen Googles bredere inspanningen rond online veiligheid en privacy. Met de uitbreiding van ‘Resultaten over jou’ en de nieuwe beeldverwijdertool probeert het bedrijf gebruikers meer directe controle te geven over wat er over hen verschijnt in ’s werelds grootste zoekmachine.

Voor wie bezorgd is over misbruik van zijn persoonlijke gegevens, wordt de drempel om actie te ondernemen in elk geval een stuk lager. De uitrol start de komende dagen in de Verenigde Staten. Google werkt eraan om de functie ook in andere regio’s beschikbaar te maken.